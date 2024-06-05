В Херсонской области ночью сбили 4 "шахеда", за сутки в регионе есть погибший и 8 раненых

В Херсонской области за минувшие сутки 22 населенных пункта, включая Херсон, подверглись вражеским обстрелам и авиаударам, среди прочего повреждено учебное заведение, общежитие, 1 человек погиб и 8 получили ранения, а ночью в регионе уничтожили 4 дрона типа Shahed, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

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По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Инженерное, Белозерка, Александровка, Гигантское, Токаровка, Днепровское, Гончарное, Широкая Балка, Новотягинка, Берислав, Дорожное, Крупица, Тягинка, Золотая Балка, Михайловка, Львово, Архангельское, Красный Маяк, Качкаровка и город Херсон.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 8 - получили ранения", - написал Прокудин в Telegram.

российские военные, и его данным, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 3 многоэтажки и 8 частных домов. Зафиксировано также попадание в учебное заведение, общежитие, офисное здание, заведение общественного питания, магазины и газопровод. Повреждены автобусы и частные автомобили.

"Во время ночной дроновой атаки силы противовоздушной обороны на территории нашей области уничтожили 4 ударные БпЛА типа "Shahed-131/136", - отметил Прокудин.

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