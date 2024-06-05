На Херсонщині вночі збили 4 "шахеди", за добу в регіоні є загиблий та 8 поранених
Київ • УНН
За минулу добу численні населені пункти Херсонської області, включаючи місто Херсон, зазнали ворожого обстрілу і авіаударів, в результаті чого були пошкоджені житлові будівлі, навчальні заклади та інфраструктура, 1 людина загинула і 8 отримали поранення, а сили ППО України знищили 4 "шахеди".
У Херсонській області за минулу добу 22 населені пункти, включаючи Херсон, зазнали ворожих обстрілів і авіаударів, серед іншого пошкоджено заклад освіти, гуртожиток, 1 людина загинула і 8 отримали поранення, а вночі у регіоні знищили 4 дрони типу Shahed, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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Зі слів Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Інженерне, Білозерка, Олександрівка, Велетенське, Токарівка, Дніпровське, Гончарне, Широка Балка, Новотягинка, Берислав, Шляхове, Крупиця, Тягинка, Золота Балка, Михайлівка, Львове, Архангельське, Червоний Маяк, Качкарівка та місто Херсон.
"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 - дістали поранення", - написав Прокудін у Telegram.
російські військові, за його даними, поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 3 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. Зафіксовано також влучання в навчальний заклад, гуртожиток, офісну будівлю, заклад громадського харчування, магазини та газопровід. Пошкоджені автобуси та приватні автомобілі.
"Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони на території нашої області знищили 4 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136", - зазначив Прокудін.
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