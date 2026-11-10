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Зеленский анонсировал новые встречи с партнёрами по вопросу поддержки — уже ведётся работа с ЕС и над логистикой для Киева

Киев • УНН

 • 246 просмотра

Украина и ЕС готовят помощь городам и общинам для прохождения зимы после ударов РФ по энергетике. Прорабатываются логистика и финансовая поддержка.

Зеленский анонсировал новые встречи с партнёрами по вопросу поддержки — уже ведётся работа с ЕС и над логистикой для Киева

Украина и ЕС уже начали согласование шагов для помощи украинцам пережить зиму на фоне атак рф на энергетику. В Украине также прорабатывают необходимые логистические альтернативы для Киева и определённых областных центров. Украинская сторона также готовится к двусторонним форматам с партнёрами в Европе и работе с международными финансовыми институтами в течение следующих недель для усиления Украины. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский по итогам доклада Премьер-министра Сергея Корецкого 10 ноября, пишет УНН.

Детали

"Доклад Премьер-министра Украины Сергея Корецкого о ситуации в энергетике, ликвидации последствий российских ударов и коммуникации с Еврокомиссией ради новых решений в поддержку Украины. Первое: благодарен Урсуле фон дер Ляйен и команде Еврокомиссии за то, что уже началось согласование конкретных шагов, которые именно сейчас могут поддержать наши города и общины в условиях российского террора. Важно предоставить людям как можно больше возможностей, чтобы пережить эту зиму", — сообщил Зеленский.

По его словам, "второе: Премьер-министр вместе с министром внутренних дел Иваном Выговским, секретарём СНБО Игорем Клименко прорабатывают необходимые логистические альтернативы для Киева и определённых областных центров. Благодарен Национальной полиции Украины, ГСЧС Украины и всем задействованным структурам за реализацию решений, которые были приняты в поддержку городов и общин".

"Третье: готовимся к двусторонним форматам с партнёрами в Европе и работе с международными финансовыми институтами в течение следующих недель. Будут дополнительные шаги, которые усилят наше государство. Слава Украине!" — подчеркнул Зеленский.

Дополнение

До этого Премьер Корецкий сообщил о последствиях новых атак рф по состоянию на утро 10 ноября.

"Этой ночью Россия атаковала 10 областей. Под ударом оказались пять крупных энергетических подстанций в Полтавской, Днепропетровской, Винницкой и Кировоградской областях, через которые электроэнергия передаётся между регионами. К сожалению, два человека погибли в результате обстрела Ладыжина. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Ещё 9 человек пострадали в Харькове и Переяславе", — написал Корецкий в соцсетях.

"Враг снова бил по социальным объектам: в Харькове повреждён детский сад, в Белозёрке на Херсонщине — больница. Разрушены и повреждены жилые дома в Донецкой, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Полтавской и Киевской областях", — отметил он.

На местах, по его словам, продолжается ликвидация последствий атак.

Юлия Шрамко

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