Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил об обстрелах, которые продолжались за прошедшие сутки, с 06:00 24 июля по 06:00 25 июля 2024 года. Вследствие вражеских ударов и авиаударов пострадали населенные пункты Камышаны, Белозерка, Антоновка, Днепровское, Велетенское, Михайловка, Станислав, Ромашково, Ингулец, Станислав, Тягинка, Садовое, Урожайное, Гавриловка и город Херсон, передает УНН.

Детали

Российские войска попали в жилые кварталы, в частности в три многоэтажки и 17 частных домов. Повреждены газопровод, складские помещения, хозяйственные постройки и частные автомобили.

Из-за российской агрессии погиб один человек, еще шестеро получили ранения.

росіяни повністю знищили автентичну пам’ятку світового значення Херсонес Таврійський: Лубінець звернувся до ООН