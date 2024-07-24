Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в ООН относительно разрушения Россией Херсонеса Таврического во временно оккупированном Крыму, передает УНН.

Детали

Как заявил Лубинец, с 2014 года россия начала масштабную операцию по уничтожению украинского культурного наследия и почти 10 лет на это преступление реакции не было никакой - памятники истории бесследно исчезали, а мир молчал.

Теперь же россияне полностью уничтожили аутентичный памятник мирового значения Херсонес Таврический. Там они начали незаконные строительные работы на руинах Херсонеса, фактически построив новый город - так называемый историко-археологический парк. Застройщики загородили смотровыми площадками археологические остатки, которые были на поверхности, несколько раскопанных объектов перенесли и отстроили в другом месте. На месте древней цитадели возвели амфитеатр, что создает нагрузку на оригинальное сооружение. Многие археологические находки фактически похищены рф и вывезены в российские музеи - отметил Лубинец.

Омбудсмен обратился в ООН относительно разрушения Херсонеса Таврического, а также отметил, что за разрушение культурного наследия россия должна понести ответственность в соответствии с международным правом, как и за похищение музейных экспонатов, которые оккупанты масштабно вывозят с ВОТ Украины.

Напомним

В прошлом году сообщалось, что российские оккупанты ограбили музей-заповедник "Херсонес Таврический" и вывезли большое количество ценных артефактов, включая золото Византии, в большой новгород. При этом утверждая, что предметы предназначены для выставки.