росіяни розграбували "Херсонес Таврійський" та вивезли золото Візантії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. російські окупанти пограбували музей-заповідник "Херсонес Таврійський" і вивезли велику кількість цінних артефактів, включаючи золото Візантії, до великого новгорода. При цьому стверджуючи, що предмети призначені для виставки. Про це повідомляє Представництво Президента України в АР Крим у Facebook, пише УНН.
Цитата
"Окупанти розграбували музей-заповідник "Херсонес Таврійський" і вивезли до великого новгорода нібито на виставку золото Візантії, а також інші артефакти: стародавні вироби із кістки, глини та інших матеріалів", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
У Представництві також зазначили, що крім цього, на території “Херсонесу” окупанти продовжують злочинні археологічні розкопки.
Довідка
"Херсонес Таврійський" - це давньогрецьке поселення та археологічний заповідник, розташований в Криму, недалеко від міста Севастополя. Він вважається одним з найвизначніших історичних об'єктів України та занесений до списку світової спадщини ЮНЕСКО.
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