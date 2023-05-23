русские разграбили "Херсонес Таврический" и вывезли золото Византии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. российские оккупанты ограбили музей-заповедник "Херсонес Таврический" и вывезли большое количество ценных артефактов, включая золото Византии, в большой новгород. При этом утверждая, что предметы предназначены для выставки. Об этом сообщает Представительство Президента Украины в АР Крым в Facebook, пишет УНН.
Цитата
"Оккупанты разграбили музей-заповедник "Херсонес Таврический" и вывезли в большой новгород якобы на выставку золото Византии, а также другие артефакты: древние изделия из кости, глины и других материалов", - говорится в сообщении.
Дополнение
В Представительстве также отметили, что кроме этого, на территории “Херсонеса” оккупанты продолжают преступные археологические раскопки.
Справка
"Херсонес Таврический" - это древнегреческое поселение и археологический заповедник, расположенный в Крыму, недалеко от города Севастополя. Он считается одним из самых значительных исторических объектов Украины и занесен в список мирового наследия ЮНЕСКО.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Энергодаре россияне полностью разграбили территорию "Электропивденмонтажа-10" – Генштаб