русские разграбили "Херсонес Таврический" и вывезли золото Византии

Цитата

"Оккупанты разграбили музей-заповедник "Херсонес Таврический" и вывезли в большой новгород якобы на выставку золото Византии, а также другие артефакты: древние изделия из кости, глины и других материалов", - говорится в сообщении.

Дополнение

В Представительстве также отметили, что кроме этого, на территории “Херсонеса” оккупанты продолжают преступные археологические раскопки.

Справка

"Херсонес Таврический" - это древнегреческое поселение и археологический заповедник, расположенный в Крыму, недалеко от города Севастополя. Он считается одним из самых значительных исторических объектов Украины и занесен в список мирового наследия ЮНЕСКО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Энергодаре россияне полностью разграбили территорию "Электропивденмонтажа-10" – Генштаб