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Противник совершил 100 атак на позиции Сил обороны, активно действует на трех направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 378 просмотра

Российские оккупанты активно атаковали на Покровском, Славянском и Гуляйпольском направлениях. Зафиксировано 23 попытки продвижения на Покровском направлении.

Противник совершил 100 атак на позиции Сил обороны, активно действует на трех направлениях - Генштаб

С начала суток агрессор 100 раз атаковал позиции Сил обороны. Враг активно действует на Покровском, Славянском и Гуляйпольском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня пострадали населенные пункты Коренек, Волфино, Бачевск, Сопич, Бунякино, Горки, Бессаловка и Пустогород Сумской области; Сеньковка и Михальчина Слобода Черниговской области. Также враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Вольная Слобода и Сумы 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях попыток врага продвинуться не зафиксировано, однако оккупанты совершили 24 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении захватчики десять раз пытались прорвать оборону в районах Казачьей Лопани, Лимана, Избицкого и Синельникового, два боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении зафиксировано тринадцать попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Новоселовка, Дробышево, Лиман, Озерное и Ямполь, четыре боестолкновения продолжаются.

На Славянском направлении оккупанты девятнадцать раз пытались продвинуться вперед вблизи Кривой Луки, Закитного, Рай-Александровки и Резниковки, одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении наши защитники успешно отразили пять атак противника в районах Малиновки и Никифоровки.

На Константиновском направлении захватчики восемь раз пытались прорвать оборону в районах Константиновки, Иванополья, Ильиновки и Русиного Яра.

На Покровском направлении с начала суток зафиксировано двадцать три попытки оккупантов потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах Софиевки, Торецкого, Белицкого, Нового Донбасса, Белозерского, Шевченко, Гришино, Мирного, Васильевки, Сергеевки, Удачного и Молодецкого, одно боестолкновение продолжается.

На Александровском направлении украинские воины успешно отразили одну атаку в районе Березового.

На Гуляйпольском направлении противник семнадцать раз атаковал в районах Цветкового, Горького, Оленоконстантиновки, Воздвижевки и Чарівного, четыре боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районах Новоандреевки и Приморского.

На Купянском и Приднепровском направлениях попыток врага продвинуться не зафиксировано. На других направлениях существенных изменений в обстановке также пока не происходит.

Генштаб: за сутки 16 июля рф потеряла 1370 военных, 1879 БпЛА и вертолет17.07.26, 07:44 • 3852 просмотра

Антонина Туманова

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