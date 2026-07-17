Противник совершил 100 атак на позиции Сил обороны, активно действует на трех направлениях - Генштаб

Украинская баллистика по москве и не только: какие цели смогут поразить ракеты

Украинская баллистика по москве и не только: какие цели смогут поразить ракеты

Украинская баллистика по москве и не только: какие цели смогут поразить ракеты

Украинская баллистика по москве и не только: какие цели смогут поразить ракеты

ЕС ввел санкции против шести субъектов российского ВПК из-за ударов рф по Киеву

ЕС ввел санкции против шести субъектов российского ВПК из-за ударов рф по Киеву

ЕС ввел санкции против шести субъектов российского ВПК из-за ударов рф по Киеву

ЕС ввел санкции против шести субъектов российского ВПК из-за ударов рф по Киеву

Зеленский провел первое совещание с Корецким: говорили о правительственной программе, главах Минобороны, МИД и Нафтогаза

Зеленский провел первое совещание с Корецким: говорили о правительственной программе, главах Минобороны, МИД и Нафтогаза

Зеленский провел первое совещание с Корецким: говорили о правительственной программе, главах Минобороны, МИД и Нафтогаза

Зеленский провел первое совещание с Корецким: говорили о правительственной программе, главах Минобороны, МИД и Нафтогаза