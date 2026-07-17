Генштаб: за сутки 16 июля рф потеряла 1370 военных, 1879 БпЛА и вертолет
Киев • УНН
За сутки 16 июля российские войска потеряли 1370 солдат и 1879 беспилотников. Общие потери рф с начала войны достигли почти 1,426 млн человек.
За сутки 16 июля российские войска потеряли в войне с Украиной 1370 солдат и 1879 БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.07.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1425990 (+1370) человек ликвидировано
- танков ‒ 12148 (+4)
- боевых бронированных машин ‒ 24946 (+6)
- артиллерийских систем ‒ 46084 (+65)
- РСЗО ‒ 1943 (+7)
- средства ПВО ‒ 1496 (+4)
- самолетов ‒ 437 (0)
- вертолетов ‒ 354 (+1)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 412884 (+1879)
- наземных робототехнических комплексов ‒ 1932 (+13)
- кораблей / катеров ‒ 34 (0)
- подводных лодок ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 121216 (+489)
- специальная техника ‒ 4424 (+4)
- крылатые ракеты ‒ 4909 (+3)
Данные уточняются.
Напомним
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