Вслед за военным положением парламент продлил мобилизацию
Киев • УНН
Верховная Рада продлила срок общей мобилизации на 90 суток с 2 августа 2026 года. За решение проголосовал 311 народных депутатов.
Верховная Рада вслед за военным положением продлила всеобщую мобилизацию до 31 октября 2026 года (№15402), сообщили в парламенте во вторник, пишет УНН.
Детали
"Парламент продлил срок проведения всеобщей мобилизации в Украине. За проголосовали 311 народных депутатов", - говорится в сообщении.
Документ предусматривает продление срока проведения всеобщей мобилизации в Украине с 2 августа 2026 года на 90 суток.
"На 90 дней, то есть с 02 августа до 31 октября 2026", - уточнил нардеп Ярослав Железняк в соцсетях.
Рада продлила военное положение - это уже 20-е такое голосование14.07.26, 12:45 • 17711 просмотров