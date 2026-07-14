Рада продлила военное положение - это уже 20-е такое голосование
Киев • УНН
Верховная Рада проголосовала за продление военного положения со 2 августа на 90 суток. Это уже 20-е голосование нынешнего созыва по данному вопросу.
Верховная Рада продлила срок действия военного положения в Украине (№15401) еще на 90 суток, сообщили в парламенте во вторник, пишет УНН.
Детали
За проголосовали 313 народных депутатов.
Документ продлевает срок действия военного положения в Украине с 2 августа 2026 года на 90 суток.
"На 90 дней, то есть с 02 августа до 31 октября 2026. Это уже 20-й раз, когда действующий созыв голосует по этим вопросам", - указал нардеп Ярослав Железняк в соцсетях.
Зеленский предлагает парламенту продлить военное положение и мобилизацию13.07.26, 13:40 • 21785 просмотров