Рада продлила военное положение - это уже 20-е такое голосование

Верховная Рада продлила срок действия военного положения в Украине (№15401) еще на 90 суток, сообщили в парламенте во вторник, пишет УНН.

Детали

За проголосовали 313 народных депутатов.

Документ продлевает срок действия военного положения в Украине с 2 августа 2026 года на 90 суток.

"На 90 дней, то есть с 02 августа до 31 октября 2026. Это уже 20-й раз, когда действующий созыв голосует по этим вопросам", - указал нардеп Ярослав Железняк в соцсетях.

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