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Рада продлила военное положение - это уже 20-е такое голосование

Киев • УНН

 • 2740 просмотра

Верховная Рада проголосовала за продление военного положения со 2 августа на 90 суток. Это уже 20-е голосование нынешнего созыва по данному вопросу.

Рада продлила военное положение - это уже 20-е такое голосование

Верховная Рада продлила срок действия военного положения в Украине (№15401) еще на 90 суток, сообщили в парламенте во вторник, пишет УНН.

Детали

За проголосовали 313 народных депутатов.

Документ продлевает срок действия военного положения в Украине с 2 августа 2026 года на 90 суток.

"На 90 дней, то есть с 02 августа до 31 октября 2026. Это уже 20-й раз, когда действующий созыв голосует по этим вопросам", - указал нардеп Ярослав Железняк в соцсетях.

Зеленский предлагает парламенту продлить военное положение и мобилизацию13.07.26, 13:40 • 21785 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Военное положение
Война в Украине
Верховная Рада
Ярослав Железняк
Украина