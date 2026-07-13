Зеленский предлагает парламенту продлить военное положение и мобилизацию
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации с 2 августа 2026 года еще на 90 суток.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня внес в Верховную Раду законопроекты, которыми предлагает продлить действие в Украине военного положения (№15401) и общей мобилизации (№15402) еще на 90 суток, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.
Детали
Первым, согласно пояснительной записке, предлагается "продлить с 05 часов 30 минут 2 августа 2026 года на 90 суток срок действия военного положения в Украине.
Второй, в соответствии с пояснительной запиской, предусматривает, что "срок проведения общей мобилизации продлевается с 2 августа 2026 года на 90 суток".
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