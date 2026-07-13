Зеленский предлагает парламенту продлить военное положение и мобилизацию

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня внес в Верховную Раду законопроекты, которыми предлагает продлить действие в Украине военного положения (№15401) и общей мобилизации (№15402) еще на 90 суток, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

Детали

Первым, согласно пояснительной записке, предлагается "продлить с 05 часов 30 минут 2 августа 2026 года на 90 суток срок действия военного положения в Украине.

Второй, в соответствии с пояснительной запиской, предусматривает, что "срок проведения общей мобилизации продлевается с 2 августа 2026 года на 90 суток".

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