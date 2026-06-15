Федоров, Сырский и Гнатов обсудили с командирами трансформацию Сил обороны. Следующий этап — изменения в мобилизации
Киев • УНН
Федоров обсудил с военными трансформацию Сил обороны и новые контракты. Следующий этап реформы изменит систему рекрутинга и мобилизации.
Министр обороны Михаил Федоров сегодня вместе с Главнокомандующим Александром Сырским и начальником Генерального штаба Андреем Гнатовым провели онлайн-встречу с более чем 300 военными — представителями 168 бригад и корпусов. Речь шла о трансформации Сил обороны, а также о следующем этапе, который будет касаться изменений в системе рекрутинга и мобилизации, передает УНН.
Первый этап трансформации Сил обороны уже запущен. Сейчас наша главная задача — обеспечить качественное внедрение всех изменений в подразделениях. Именно поэтому провели отдельный разговор с командирами и военными, услышали первые вопросы, собрали обратную связь и обсудили практические аспекты реализации изменений непосредственно в частях. При разработке реформы мы активно работали с военными, Генеральным штабом и командирами разных уровней. Теперь важно так же сопровождать ее внедрение и быстро реагировать на вызовы, которые могут возникать на местах
По словам министра, "обсудили новые контракты, переводы между подразделениями, механизмы возвращения из СЗЧ, сроки службы, отсрочки после службы, денежное довольствие, рекрутинг иностранцев и другие изменения, которые запускают в рамках первого этапа трансформации".
Первый этап имеет четкую цель — усилить подразделения первой линии, создать лучшие условия для привлечения пехотинцев и штурмовиков и сделать систему вознаграждения для этих категорий более справедливой и привязанной к реальному риску и выполненным задачам. Следующий важный этап — изменения в системе рекрутинга и мобилизации
Глава Минобороны подчеркнул важность обратной связи и добавил, что прямой диалог будет продолжен.
Новые контракты, сроки службы, выплаты и автоматические переводы в армии - как в Украине трансформируют Силы обороны12.06.26, 17:52 • 3915 просмотров