Федоров, Сырский и Гнатов обсудили с командирами трансформацию Сил обороны. Следующий этап — изменения в мобилизации

Министр обороны Михаил Федоров сегодня вместе с Главнокомандующим Александром Сырским и начальником Генерального штаба Андреем Гнатовым провели онлайн-встречу с более чем 300 военными — представителями 168 бригад и корпусов. Речь шла о трансформации Сил обороны, а также о следующем этапе, который будет касаться изменений в системе рекрутинга и мобилизации, передает УНН.

Первый этап трансформации Сил обороны уже запущен. Сейчас наша главная задача — обеспечить качественное внедрение всех изменений в подразделениях. Именно поэтому провели отдельный разговор с командирами и военными, услышали первые вопросы, собрали обратную связь и обсудили практические аспекты реализации изменений непосредственно в частях. При разработке реформы мы активно работали с военными, Генеральным штабом и командирами разных уровней. Теперь важно так же сопровождать ее внедрение и быстро реагировать на вызовы, которые могут возникать на местах - сообщил Федоров.

По словам министра, "обсудили новые контракты, переводы между подразделениями, механизмы возвращения из СЗЧ, сроки службы, отсрочки после службы, денежное довольствие, рекрутинг иностранцев и другие изменения, которые запускают в рамках первого этапа трансформации".

Первый этап имеет четкую цель — усилить подразделения первой линии, создать лучшие условия для привлечения пехотинцев и штурмовиков и сделать систему вознаграждения для этих категорий более справедливой и привязанной к реальному риску и выполненным задачам. Следующий важный этап — изменения в системе рекрутинга и мобилизации - добавил Федоров.

Глава Минобороны подчеркнул важность обратной связи и добавил, что прямой диалог будет продолжен.

Новые контракты, сроки службы, выплаты и автоматические переводы в армии - как в Украине трансформируют Силы обороны