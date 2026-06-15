Федоров, Сырский и Гнатов обсудили с командирами трансформацию Сил обороны. Следующий этап — изменения в мобилизации

$44.810.1151.860.02
ukenru
18:05 • 1154 просмотра
Первый кластер открыт: Украина и ЕС официально начали переговоры о вступлении
16:41 • 6602 просмотра
США сосредоточились на войне в Украине — Трамп
Эксклюзив
14:36 • 13823 просмотра
Метрополитен и КГГА объяснили украинцам, можно ли во время тревог приносить матрасы и палатки в подземкуPhoto
13:20 • 18821 просмотра
В ЕС утвердили новый "мини-пакет" санкций против рф - направленный против "теневого флота" и ВПК россии
Эксклюзив
15 июня, 12:14 • 20814 просмотра
Как сделка между США и Ираном может повлиять на войну в Украине - эксперт объяснил риски и возможности
Эксклюзив
15 июня, 03:11 • 34755 просмотра
россия ударила по Успенскому собору Киево-Печерской лавры — эксклюзивное видеоVideo
Эксклюзив
15 июня, 02:32 • 59436 просмотра
Последствия атаки на Киев: горят МАФы на Шулявке, под ударом киностудия имени ДовженкоVideo
Эксклюзив
14 июня, 23:27 • 63492 просмотра
Комбинированная атака на Киев: жители столицы массово спускаются в метроPhoto
14 июня, 22:00 • 57023 просмотра
"Пусть течет нефть": США и Иран заключили мирное соглашение о прекращении военных операций
14 июня, 15:42 • 77801 просмотра
Есть хорошие идеи, которые могут приблизить мир: Зеленский анонсировал встречу с Трампом на саммите G7
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
2м/с
56%
745мм
Популярные новости
Работал во время отстранения: обвиняемый в медицинской халатности врач Odrex признался в нарушении судебного запрета15 июня, 10:04 • 36423 просмотра
Трамп отметил 80-летие соглашением с Ираном и боями в клетке у Белого домаPhotoVideo15 июня, 11:38 • 22516 просмотра
История и особенности французской кухниPhoto15 июня, 11:54 • 27419 просмотра
Диарея: когда нужно обращаться к врачу и какие продукты помогут быстрее выздороветь13:07 • 22989 просмотра
Польша приостановила передачу МиГ-29 Украине, так как Киев не поделился технологиями своих БпЛА15:01 • 9110 просмотра
публикации
Диарея: когда нужно обращаться к врачу и какие продукты помогут быстрее выздороветь13:07 • 23155 просмотра
История и особенности французской кухниPhoto15 июня, 11:54 • 27602 просмотра
Работал во время отстранения: обвиняемый в медицинской халатности врач Odrex признался в нарушении судебного запрета15 июня, 10:04 • 36602 просмотра
Стали известны детали операции по "отрезанию" временно оккупированного Крыма новым подразделением ВСУ "Фаланга"13 июня, 19:56 • 110940 просмотра
"Ургентная ситуация": как Европа переосмысливает свою безопасность и роль в этом Украины13 июня, 13:50 • 134682 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Иран
Израиль
Реклама
УНН Lite
Трамп отметил 80-летие соглашением с Ираном и боями в клетке у Белого домаPhotoVideo15 июня, 11:38 • 22669 просмотра
Под Белым домом установили гигантскую арену для боя в клетке в день рождения ТрампаPhotoVideo12 июня, 14:17 • 77106 просмотра
Тейлор Свифт стала самой молодой женщиной в Зале славы авторов песенVideo12 июня, 13:21 • 76341 просмотра
Ольга Мартыновская извинилась после критики из-за рассказа об издевательствах над животными в детствеPhoto12 июня, 10:00 • 80616 просмотра
Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде10 июня, 06:09 • 133357 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Беспилотный летательный аппарат
Микоян МиГ-29

Федоров, Сырский и Гнатов обсудили с командирами трансформацию Сил обороны. Следующий этап — изменения в мобилизации

Киев • УНН

 • 166 просмотра

Федоров обсудил с военными трансформацию Сил обороны и новые контракты. Следующий этап реформы изменит систему рекрутинга и мобилизации.

Федоров, Сырский и Гнатов обсудили с командирами трансформацию Сил обороны. Следующий этап — изменения в мобилизации

Министр обороны Михаил Федоров сегодня вместе с Главнокомандующим Александром Сырским и начальником Генерального штаба Андреем Гнатовым провели онлайн-встречу с более чем 300 военными — представителями 168 бригад и корпусов. Речь шла о трансформации Сил обороны, а также о следующем этапе, который будет касаться изменений в системе рекрутинга и мобилизации, передает УНН.

Первый этап трансформации Сил обороны уже запущен. Сейчас наша главная задача — обеспечить качественное внедрение всех изменений в подразделениях. Именно поэтому провели отдельный разговор с командирами и военными, услышали первые вопросы, собрали обратную связь и обсудили практические аспекты реализации изменений непосредственно в частях. При разработке реформы мы активно работали с военными, Генеральным штабом и командирами разных уровней. Теперь важно так же сопровождать ее внедрение и быстро реагировать на вызовы, которые могут возникать на местах 

- сообщил Федоров.

По словам министра, "обсудили новые контракты, переводы между подразделениями, механизмы возвращения из СЗЧ, сроки службы, отсрочки после службы, денежное довольствие, рекрутинг иностранцев и другие изменения, которые запускают в рамках первого этапа трансформации".

Первый этап имеет четкую цель — усилить подразделения первой линии, создать лучшие условия для привлечения пехотинцев и штурмовиков и сделать систему вознаграждения для этих категорий более справедливой и привязанной к реальному риску и выполненным задачам. Следующий важный этап — изменения в системе рекрутинга и мобилизации 

- добавил Федоров.

Глава Минобороны подчеркнул важность обратной связи и добавил, что прямой диалог будет продолжен.

Новые контракты, сроки службы, выплаты и автоматические переводы в армии - как в Украине трансформируют Силы обороны12.06.26, 17:52 • 3915 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Андрей Гнатов
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Михаил Федоров
Министерство обороны Украины
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский