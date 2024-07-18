В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 16 населенных пунктов, попали в агропредприятие, повреждены жилые дома. В результате атак 6 человек получили ранения. Об этом сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Белозерка, Кизомыс, Приднепровское, Велетенское, Широкая Балка, Берислав, Новоберислав, Михайловка, Львово, Саблуковка, Червоное, Нововоронцовка, Гавриловка и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в сельхозпредприятие; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 4 многоэтажки и 22 частных дома. Повреждены хозяйственные постройки и автомобили.

"Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения", - написал Прокудин в Telegram.

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