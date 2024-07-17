Российские войска утром 17 июля в очередной раз нанесли удар по Днепровскому району Херсона. В результате вражеского обстрела ранения получила 47-летняя женщина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Утром российские войска ударили по Днепровскому району Херсона. Из-за вражеского обстрела взрывную травму и осколочное ранение затылка получила 47-летняя женщина - говорится в сообщении.

Как рассказали в ОВА, пострадавшую доставили в больницу для оказания медпомощи.

Дополнение

В Херсонской области за прошедшие сутки российские войска нанесли удары по 17 населенным пунктам, попав в дошкольное учебное заведение, сотовую башню, 7 человек получили ранения.