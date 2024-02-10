На Куп’янському напрямку ЗСУ вдалося знищити 293 окупантів та 37 одиниць військової техніки - Євлаш
Київ • УНН
У 24 бойових зіткненнях на Куп'янському напрямку українські військові знищили 293 російських військовослужбовців та знищили 37 одиниць техніки та озброєння.
Минулої доби на Куп’янському напрямку відбулося 24 бойових зіткнення, в ході яких було вбито та поранено 293 окупанти та знищено та пошкоджено 37 одиниць озброєнь військової техніки. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш, передає УНН.
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Наразі кількість обстрілів дещо змінилася. Якщо раніше ворог наносив по цьому напрямку (Куп’янському - ред.) по 800 обстрілів щодня, то зараз це 509 обстрілів противника по наших позиціям. Імовірно, це пов’язано з несприятливими погодними умовами, які наразі склалися в зоні проведення бойових дій, а саме на Куп’янському напрямку
Він розповів, що ворог 8 разів застосовував проти ЗСУ свою авіацію, переважно штурмовики Су-34, які використовують керовані авіабомби для завдання ударів по позиціях українських бійців.
Відбулось 24 бойових зіткнення, в ході яких було вбито та поранено 293 окупанти та знищено та пошкоджено 37 одиниць озброєнь військової техніки, включаючи два танки, вісім БМП, одну МТЛБ, одну 2С3 "Акація", три гармати Д-30, 120 міномет, 8 одиниць автомобільної техніки та ще 13 одиниць безпілотних літальних апаратів
Також ворог продовжує перекидати свої резерви на заміну раніше втраченим на цьому напрямку та намагається атакувати поблизу населеного пункту Сеньківка, з метою подальшого просування до міста Куп’янська та блокування його.
Євлаш нагадав, що на Куп’янському напрямку ворог утримує близько 40 тис. особового складу різних видів військ, а також понад 500 танків, бойових броньованих машин.
Нагадаємо
Протягом минулої доби відбулося 111 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 73 авіаційних удари, здійснив 76 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.