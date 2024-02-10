На Куп’янському напрямку ЗСУ вдалося знищити 293 окупантів та 37 одиниць військової техніки - Євлаш

Минулої доби на Куп’янському напрямку відбулося 24 бойових зіткнення, в ході яких було вбито та поранено 293 окупанти та знищено та пошкоджено 37 одиниць озброєнь військової техніки. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш, передає УНН.

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Наразі кількість обстрілів дещо змінилася. Якщо раніше ворог наносив по цьому напрямку (Куп’янському - ред.) по 800 обстрілів щодня, то зараз це 509 обстрілів противника по наших позиціям. Імовірно, це пов’язано з несприятливими погодними умовами, які наразі склалися в зоні проведення бойових дій, а саме на Куп’янському напрямку

Він розповів, що ворог 8 разів застосовував проти ЗСУ свою авіацію, переважно штурмовики Су-34, які використовують керовані авіабомби для завдання ударів по позиціях українських бійців.

Відбулось 24 бойових зіткнення, в ході яких було вбито та поранено 293 окупанти та знищено та пошкоджено 37 одиниць озброєнь військової техніки, включаючи два танки, вісім БМП, одну МТЛБ, одну 2С3 "Акація", три гармати Д-30, 120 міномет, 8 одиниць автомобільної техніки та ще 13 одиниць безпілотних літальних апаратів