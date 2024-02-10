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На Купянском направлении ВСУ удалось уничтожить 293 оккупантов и 37 единиц военной техники - Евлаш

На Купянском направлении ВСУ удалось уничтожить 293 оккупантов и 37 единиц военной техники - Евлаш

Киев  •  УНН

10 февраль 2024, 11:39  •  14356 просмотра

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В 24 боевых столкновениях на Купянском направлении украинские военные уничтожили 293 российских военнослужащих и уничтожили 37 единиц техники и вооружения.

За прошедшие сутки на Купянском направлении произошло 24 боевых столкновения, в ходе которых были убиты и ранены 293 оккупанта и уничтожено и повреждено 37 единиц вооружений военной техники. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш, передает УНН.

Детали

Сейчас количество обстрелов несколько изменилось. Если раньше враг наносил по этому направлению (Купянскому - ред.) по 800 обстрелов ежедневно, то сейчас это 509 обстрелов противника по нашим позициям. Вероятно, это связано с неблагоприятными погодными условиями, которые сейчас сложились в зоне проведения боевых действий, а именно на Купянском направлении

 - отметил Евлаш.

Он рассказал, что враг 8 раз применял против ВСУ свою авиацию, преимущественно штурмовики Су-34, которые используют управляемые авиабомбы для нанесения ударов по позициям украинских бойцов.

Состоялось 24 боевых столкновения, в ходе которых были убиты и ранены 293 оккупанта и уничтожено и повреждено 37 единиц вооружений военной техники, включая два танка, восемь БМП, одну МТЛБ, одну 2С3 "Акация", три пушки Д-30, 120 миномет, 8 единиц автомобильной техники и еще 13 единиц беспилотных летательных аппаратов

 - добавил Евлаш.

Также враг продолжает перебрасывать свои резервы на замену ранее утраченным на этом направлении и пытается атаковать вблизи населенного пункта Сеньковка, с целью дальнейшего продвижения к городу Купянска и блокирования его.

Евлаш напомнил, что на Купянском направлении враг удерживает около 40 тыс. личного состава различных видов войск, а также более 500 танков, боевых бронированных машин.

Напомним

За прошедшие сутки произошло 111 боевых столкновений. В общем враг нанес 73 авиационных удара, совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
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sukhyi-su-34Су-34
kupyanskКупянск
На Куп’янському напрямку ЗСУ вдалося знищити 293 окупантів та 37 одиниць військової техніки - Євлаш
Ukrainian Armed Forces destroy 293 occupants and 37 pieces of military equipment in Kupyansk sector - Yevlash
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