На фронті відбулося 111 бойових зіткнень за добу – Генштаб
Київ • УНН
Міністерство оборони України: за минулу добу на фронті відбулося 111 бойових зіткнень, українські війська відбили численні російські атаки на кількох напрямках.
Протягом минулої доби відбулося 111 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 73 авіаційних удари, здійснив 76 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомив Генштаб, передає УНН.
Деталі
У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили 14 атак противника поблизу Білогорівки Луганської області та Тернів, Ямполівки Донецької області.
На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 22 атаки окупантів неподалік Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку Сили оборони протягом минулої доби відбили 21 атаку ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 12 атак біля Первомайського, Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 19 атак.
На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки ворога південніше Золотої Ниви Донецької області та північніше Приютного Запорізької області.
На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника західніше Новопокровки, Вербового та в районі Роботиного Запорізької області.
У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Так, протягом минулої доби противник здійснив 4 безуспішні штурмові дії.
Авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження окупантів – Генштаб10.02.24, 07:34 • 28788 переглядiв