Авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження окупантів – Генштаб
Київ • УНН
За даними Генштабу, українська авіація завдала ударів по 5 районах зосередження російських військ.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що підрозділами ракетних військ завдано ударів по:
- 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки,
- 2 пунктах управління,
- 2 складах боєприпасів противника.
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