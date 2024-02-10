Окупанти вночі запустили 31 дрон, 23 із них збили Повітряні Сили
Київ • УНН
Українські військові збили 23 російські ударні безпілотники, запущені з Криму та Росії в ніч на 10 лютого.
23 ударні дрони росіян збили українські військові за ніч. Про це повідомили Повітряні Сили України, передає УНН.
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Зазначається, що у ніч на 10 лютого противник атакував 31 ударним БпЛА типу Shahed-136/131.
Безпілотники запускали з Балаклави та мису Чауда у Криму та Курської області рф.
Основні напрямки удару Одещина та Харківщина.
До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.
В результаті бойової роботи знищено 23 "шахеди" у межах Одеської та Харківської областей.
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