Оккупанты ночью запустили 31 дрон, 23 из них сбили Воздушные Силы

23 ударных дрона россиян сбили украинские военные за ночь. Об этом сообщили Воздушные Силы Украины, передает УНН.

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Отмечается, что в ночь на 10 февраля противник атаковал 31 ударным БпЛА типа Shahed-136/131.

Беспилотники запускали из Балаклавы и мыса Чауда в Крыму и Курской области РФ.

Основные направления удара Одесская и Харьковская области.

К отражению воздушного нападения привлечены подразделения зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы.

В результате боевой работы уничтожено 23 "шахеды" в пределах Одесской и Харьковской областей.

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