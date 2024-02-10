На фронте произошло 111 боевых столкновений за сутки - Генштаб

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  177112 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  214181 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  191193 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  179017 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  201587 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  200510 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  206861 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Новости по теме

На фронте произошло 111 боевых столкновений за сутки - Генштаб

Министерство обороны Украины: за минувшие сутки на фронте произошло 111 боевых столкновений, украинские войска отбили многочисленные российские атаки на нескольких направлениях.

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На фронте произошло 111 боевых столкновений за сутки - Генштаб

Авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения оккупантов - Генштаб

По данным Генштаба, украинская авиация нанесла удары по 5 районам сосредоточения российских войск.

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Авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения оккупантов - Генштаб

Оккупанты ночью запустили 31 дрон, 23 из них сбили Воздушные Силы

Украинские военные сбили 23 российских ударных беспилотника, запущенных из Крыма и России в ночь на 10 февраля.

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Оккупанты ночью запустили 31 дрон, 23 из них сбили Воздушные Силы

Количество погибших в результате ударов оккупантов по Харькову возросло до семи

Количество погибших в результате российских атак на Харьков возросло до семи, среди них трое детей в возрасте 7, 4 и младенец в возрасте 6 месяцев.

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Количество погибших в результате ударов оккупантов по Харькову возросло до семи

ЦАХАЛ готовит масштабную операцию в городе Рафах, там находятся 1,3 млн беженцев

Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ проведет широкомасштабную операцию в городе Рафах в Газе по расформированию батальонов ХАМАСа, а более 1,3 миллиона палестинских беженцев, которые там проживают, будут эвакуированы в первую очередь.

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ЦАХАЛ готовит масштабную операцию в городе Рафах, там находятся 1,3 млн беженцев

Индия близка к заключению уникальной торговой сделки на $100 млрд

Индия близка к подписанию уникального торгового соглашения со Швейцарией, Норвегией, Исландией и Лихтенштейном на сумму 100 миллиардов долларов США, которое предусматривает значительные инвестиции в Индию в обмен на облегчение доступа к торговле.

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Индия близка к заключению уникальной торговой сделки на $100 млрд

Китайский Новый год, Всемирный день кино. Что еще можно отметить 10 февраля

Дата Китайского Нового года ежегодно высчитывается по лунному календарю, и на этот раз праздник приходится именно на 10 февраля. По китайскому гороскопу символом года станет зеленый деревянный дракон, а по китайскому календарю наступит 4721 год.

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Китайский Новый год, Всемирный день кино. Что еще можно отметить 10 февраля

НАТО планирует взять на себя координацию поставок оружия в Украину

НАТО планирует взять на себя координацию поставок вооружений в Украину для защиты от возможных изменений в политике США в случае победы Трампа на следующих выборах.

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НАТО планирует взять на себя координацию поставок оружия в Украину

Биткойн снова превысил 47 тысяч долларов

Биткоин снова превысил 47 тысяч долларов, поскольку его стоимость выросла более чем на 4% до самого высокого уровня с марта 2022 года.

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Биткойн снова превысил 47 тысяч долларов

Обучение украинских пилотов на F-16 идет по плану, самолет превзошел ожидания украинских пилотов

Обучение украинских пилотов на F-16 идет по плану, причем украинские пилоты поражены возможностями самолета, которые превзошли их ожидания.

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Обучение украинских пилотов на F-16 идет по плану, самолет превзошел ожидания украинских пилотов