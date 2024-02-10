На фронте произошло 111 боевых столкновений за сутки - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 111 боевых столкновений. В общем враг нанес 73 авиационных удара, совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Об этом сообщил Генштаб, передает УНН.

Детали

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении нашими защитниками отражено 11 атак врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 14 атак противника вблизи Белогоровки Луганской области и Тернов, Ямполовки Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 22 атаки оккупантов неподалеку Богдановки, Ивановского и Клищеевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 21 атаку врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 12 атак у Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 19 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражено 2 атаки врага южнее Золотой Нивы Донецкой области и севернее Приютного Запорожской области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 3 атаки противника западнее Новопокровки, Вербового и в районе Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Так, за прошедшие сутки противник совершил 4 безуспешные штурмовые действия.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения оккупантов - Генштаб