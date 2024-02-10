На фронте произошло 111 боевых столкновений за сутки - Генштаб
Министерство обороны Украины: за минувшие сутки на фронте произошло 111 боевых столкновений, украинские войска отбили многочисленные российские атаки на нескольких направлениях.
Авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения оккупантов - Генштаб
По данным Генштаба, украинская авиация нанесла удары по 5 районам сосредоточения российских войск.
Оккупанты ночью запустили 31 дрон, 23 из них сбили Воздушные Силы
Украинские военные сбили 23 российских ударных беспилотника, запущенных из Крыма и России в ночь на 10 февраля.
Количество погибших в результате ударов оккупантов по Харькову возросло до семи
Количество погибших в результате российских атак на Харьков возросло до семи, среди них трое детей в возрасте 7, 4 и младенец в возрасте 6 месяцев.
ЦАХАЛ готовит масштабную операцию в городе Рафах, там находятся 1,3 млн беженцев
Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ проведет широкомасштабную операцию в городе Рафах в Газе по расформированию батальонов ХАМАСа, а более 1,3 миллиона палестинских беженцев, которые там проживают, будут эвакуированы в первую очередь.
Индия близка к заключению уникальной торговой сделки на $100 млрд
Индия близка к подписанию уникального торгового соглашения со Швейцарией, Норвегией, Исландией и Лихтенштейном на сумму 100 миллиардов долларов США, которое предусматривает значительные инвестиции в Индию в обмен на облегчение доступа к торговле.
Китайский Новый год, Всемирный день кино. Что еще можно отметить 10 февраля
Дата Китайского Нового года ежегодно высчитывается по лунному календарю, и на этот раз праздник приходится именно на 10 февраля. По китайскому гороскопу символом года станет зеленый деревянный дракон, а по китайскому календарю наступит 4721 год.
НАТО планирует взять на себя координацию поставок оружия в Украину
НАТО планирует взять на себя координацию поставок вооружений в Украину для защиты от возможных изменений в политике США в случае победы Трампа на следующих выборах.
Биткойн снова превысил 47 тысяч долларов
Биткоин снова превысил 47 тысяч долларов, поскольку его стоимость выросла более чем на 4% до самого высокого уровня с марта 2022 года.
Обучение украинских пилотов на F-16 идет по плану, самолет превзошел ожидания украинских пилотов
Обучение украинских пилотов на F-16 идет по плану, причем украинские пилоты поражены возможностями самолета, которые превзошли их ожидания.