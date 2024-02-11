Генштаб ВСУ отчитался о военных потерях вс рф за сутки: уничтожено 930 захватчиков и десятки единиц техники

По состоянию на 11 февраля 2024 года потери личного состава российских оккупантов составляют 395 200 человек. Также Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки уничтожили 12 танков, 14 боевых бронированных машин, 16 артиллерийских систем.

Об этом передает УНН с ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.02.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 395200 (+930) человек;

танков - 6406 (+12) ед; боевых бронированных машин - 11956 (+14) ед;

артиллерийских систем - 9475 (+16) ед;

РСЗО - 981 (+0) ед;

средства ППО - 666 (+0) ед;

самолетов - 332 (+0) ед;

вертолетов - 325 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7257 (+22);

крылатые ракеты - 1881 (+0);

корабли /катера - 24 (+0) ед;

подводные лодки - 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 12592 (+13) ед;

специальная техника - 1513 (+1).

Данные уточняются.

Напомним,

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