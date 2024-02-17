Уничтожение трех вражеских самолетов: Олещук в ответ на российское "потерь нет" показал, где искать сбитых "братьев"

Командующий Воздушных сил Николай Олещук отреагировал на заявления рф после сбития трех вражеских самолетов - "потерь нет" - и показал, где искать сбитых "братьев", передает УНН.

"На расии, как всегда, "потерь нет". Напомню, что Су-35С - одноместный самолет, Су-34 - двухместные. По радиоперехвату, одного пилота нашли, остальных - "ищут"! Что-то здесь не сходится, не так ли?" - сыронизировал Олещук.

Он отметил, что "есть такая международная спутниковая поисково-спасательная система - Коспас-Сарсат (Cospas-Sarsat). При авариях, она оповещает о местонахождении персональных радиобуев пилотов".

"Как видим, система рабочая! На фото - сработало аж четыре Cospas-Sarsat (точки на карте) - ищите "братьев" в этих районах! Не благодарите!" - резюмировал Олещук.

Напомним,

На Восточном направлении сегодня утром уничтожено сразу три вражеских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.