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В Крыму партизаны зафиксировали переброс военной техники рф возле ЖД в Азовском

В Крыму партизаны зафиксировали переброс военной техники рф возле ЖД в Азовском

Киев  •  УНН

18 февраля 2024, 13:55  •  10381 просмотра

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Партизаны в Крыму зафиксировали передачу российской военной техники на железнодорожную станцию в Азовском для транспортировки на фронт в Украине.

Во временно оккупированному Крыму военные силы рф подвезли военную технику к ЖД вокзалу в Азовском. По данным партизан "АТЕШ" оккупанты собираются её перебросить продолжения войны в Украине, передаёт УНН.

Детали

Скопление военной техники оккупантов партизаны обнаружили в посёлке городского типа Азовское. Об этом сожительствуют опубликованные ими спутниковые видео и снимки. Согласно данным партизанского движения "АТЕШ" технику подвезли к местному ЖД вокзалу для последующей её переброски на фронт.

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Кроме того, партизаны обнаружили место для систематического скопления различной техники для той же переброски при помощи железной дороги.

Зная, где враг собирает технику для транспортировки, можно очень хорошо помочь оккупантам не доехать к месту назначения. Дальше больше.

– отметили партизаны.

Уничтожение трех вражеских самолетов: Олещук в ответ на российское "потерь нет" показал, где искать сбитых "братьев"17 февраля 2024, 13:26 • 22451 просмотр

Напомним

Ранее УНН писал о том как украинские партизаны провели разведку на российском аэродроме в ейске, который используется для нанесения ударов по Украине, установив номера самолетов и места расположения складов ракетного оружия.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
У Криму партизани зафіксували перекидання військової техніки рф в Азовському
In Crimea, guerrillas recorded the transfer of Russian military equipment near the railroad in the Azov Sea
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