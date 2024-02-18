В Крыму партизаны зафиксировали переброс военной техники рф возле ЖД в Азовском

Во временно оккупированному Крыму военные силы рф подвезли военную технику к ЖД вокзалу в Азовском. По данным партизан "АТЕШ" оккупанты собираются её перебросить продолжения войны в Украине, передаёт УНН.

Детали

Скопление военной техники оккупантов партизаны обнаружили в посёлке городского типа Азовское. Об этом сожительствуют опубликованные ими спутниковые видео и снимки. Согласно данным партизанского движения "АТЕШ" технику подвезли к местному ЖД вокзалу для последующей её переброски на фронт.

Кроме того, партизаны обнаружили место для систематического скопления различной техники для той же переброски при помощи железной дороги.

Зная, где враг собирает технику для транспортировки, можно очень хорошо помочь оккупантам не доехать к месту назначения. Дальше больше. – отметили партизаны.

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Напомним

Ранее УНН писал о том как украинские партизаны провели разведку на российском аэродроме в ейске, который используется для нанесения ударов по Украине, установив номера самолетов и места расположения складов ракетного оружия.