В Крыму партизаны зафиксировали переброс военной техники рф возле ЖД в Азовском
Киев • УНН
Партизаны в Крыму зафиксировали передачу российской военной техники на железнодорожную станцию в Азовском для транспортировки на фронт в Украине.
Во временно оккупированному Крыму военные силы рф подвезли военную технику к ЖД вокзалу в Азовском. По данным партизан "АТЕШ" оккупанты собираются её перебросить продолжения войны в Украине, передаёт УНН.
Детали
Скопление военной техники оккупантов партизаны обнаружили в посёлке городского типа Азовское. Об этом сожительствуют опубликованные ими спутниковые видео и снимки. Согласно данным партизанского движения "АТЕШ" технику подвезли к местному ЖД вокзалу для последующей её переброски на фронт.
Кроме того, партизаны обнаружили место для систематического скопления различной техники для той же переброски при помощи железной дороги.
Зная, где враг собирает технику для транспортировки, можно очень хорошо помочь оккупантам не доехать к месту назначения. Дальше больше.
Уничтожение трех вражеских самолетов: Олещук в ответ на российское "потерь нет" показал, где искать сбитых "братьев"17 февраля 2024, 13:26 • 22451 просмотр
Напомним
Ранее УНН писал о том как украинские партизаны провели разведку на российском аэродроме в ейске, который используется для нанесения ударов по Украине, установив номера самолетов и места расположения складов ракетного оружия.
В Крыму партизаны зафиксировали переброс военной техники рф возле ЖД в Азовском
Партизаны в Крыму зафиксировали передачу российской военной техники на железнодорожную станцию в Азовском для транспортировки на фронт в Украине.
Оккупанты расстреляли утром двух украинских военнопленных
Российские оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных в районе проведения операции Объединенных сил на Хортице.
Израиль продолжит наступление на Рафах, обеспечив при этом эвакуацию гражданского населения - Нетаньяху
Израиль продолжит наступление на Рафах, гарантируя при этом эвакуацию гражданского населения, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
рф могла снять с должности командующего черноморского флота после уничтожения "цезаря куникова" - британская разведка
Британская разведка сообщает, что россия могла уволить командующего своего черноморского флота после того, как Украина потопила большой десантный корабль "цезарь куников".
Сырский с Умеровым и Баргилевичем почтили бойцов, погибших в районе Дебальцево в 2015 году
Украинское военное руководство почтило солдат, погибших при защите Дебальцево в 2015 году, у памятника в Киеве в честь этой битвы.
Германия собрала более 500 свидетельств военных преступлений рф в Украине
Немецкие правоохранители собрали более 500 показаний для расследования российских военных преступлений в Украине.
Франция в ближайшие недели планирует поставить Украине новейшие дроны-камикадзе
В ближайшие недели Франция планирует поставить Украине экспериментальные беспилотники-камикадзе, чтобы помочь стране в российской войне.
Оккупанты обстреляли поселок на Харьковщине: повреждены здания детских садов и центральная больница
Российские войска обстреляли гражданскую инфраструктуру села Боровая Харьковской области, повредив детские сады, центральную больницу, административные здания и жилые дома.
россияне на ВОТ блокируют трансляцию украинских медиа и насаждают "русский мир-тв" - ГУР
российские захватчики в оккупированных регионах Украины блокируют украинские СМИ и навязывают российское государственное телевидение, переводят местные администрации на российское программное обеспечение и услуги связи.
Кулеба полагает, что Германия все же поставит Украине ракеты Taurus
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Германия в конечном итоге поставит Украине высокоточные крылатые ракеты Taurus.