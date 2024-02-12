"АТЕШ" разведал аэродром в ейске, который рф использует для ударов по Украине

Партизаны провели разведку в городе ейск (краснодарский край, россия). В частности, они пробрались на аэродром, который использует рф для ударов по Украине. Об этом движение "АТЕШ" сообщило в Telegram, пишет УНН.

Наши агенты выполнили комплекс действий в ейске. Прежде всего мы провели разведку аэродрома, который является одним из стратегически важных объектов, поскольку используется оккупантами для атак по территории Украины, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что партизаны узнали точное количество воздушных судов и размещение складов с ракетным вооружением. Всю информацию они передали Силам обороны Украины.

Также члены движения распространили по городу соответствующие листовки с посланием для летчиков, которые осуществляют полеты на этих судах.

Напомним

Украинские партизаны разведали месторасположение складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов, которыми пользуются российские военнослужащие, базирующиеся на военном аэродроме Новофедоровка.