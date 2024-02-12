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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"АТЕШ" разведал аэродром в ейске, который рф использует для ударов по Украине

"АТЕШ" разведал аэродром в ейске, который рф использует для ударов по Украине

Киев  •  УНН

12 февраль 2024, 09:31  •  34607 просмотра

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Украинские партизаны провели разведку на российском аэродроме в ейске, который используется для нанесения ударов по Украине, установив номера самолетов и места расположения складов ракетного оружия.

Партизаны провели разведку в городе ейск (краснодарский край, россия). В частности, они пробрались на аэродром, который использует рф для ударов по Украине. Об этом движение "АТЕШ" сообщило в Telegram, пишет УНН.

Наши агенты выполнили комплекс действий в ейске. Прежде всего мы провели разведку аэродрома, который является одним из стратегически важных объектов, поскольку используется оккупантами для атак по территории Украины,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что партизаны узнали точное количество воздушных судов и размещение складов с ракетным вооружением. Всю информацию они передали Силам обороны Украины.

Также члены движения распространили по городу соответствующие листовки с посланием для летчиков, которые осуществляют полеты на этих судах.

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Напомним

Украинские партизаны разведали месторасположение складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов, которыми пользуются российские военнослужащие, базирующиеся на военном аэродроме Новофедоровка.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
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"АТЕШ" розвідав аеродром у єйську, який рф використовує для ударів по Україні
"Atesh" reconnoitered the airfield in yeysk used by russia for strikes against ukraine
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