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"АТЕШ" розвідав аеродром у єйську, який рф використовує для ударів по Україні

"АТЕШ" розвідав аеродром у єйську, який рф використовує для ударів по Україні

Київ • УНН

 • 108152 перегляди

Українські партизани провели розвідку на російському аеродромі в Єйську, який використовується для нанесення ударів по Україні, встановивши номери літаків і місця розташування складів ракетної зброї.

Партизани провели розвідку у місті єйськ (краснодарський край, росія). Зокрема, вони пробралися на аеродром, який використовує рф для ударів по Україні. Про це рух "АТЕШ" повідомив у Telegram, пише УНН.

Наші агенти виконали комплекс дій у Єйську. Насамперед ми провели розвідку аеродрому, який є одним зі стратегічно важливих об'єктів, оскільки використовується окупантами для атак територією України,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що партизани дізналися точну кількість повітряних суден та розміщення складів із ракетним озброєнням. Всю інформацію вони передали Силам оборони України.

Також члени руху поширили містом відповідні листівки з посланням для льотчиків, які здійснюють польоти на цих суднах.

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Нагадаємо

Українські партизани розвідали місцерозташування складів боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, якими користуються російські військовослужбовці, що базуються на воєнному аеродромі Новофедорівка.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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