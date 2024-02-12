"АТЕШ" розвідав аеродром у єйську, який рф використовує для ударів по Україні
Київ • УНН
Українські партизани провели розвідку на російському аеродромі в Єйську, який використовується для нанесення ударів по Україні, встановивши номери літаків і місця розташування складів ракетної зброї.
Партизани провели розвідку у місті єйськ (краснодарський край, росія). Зокрема, вони пробралися на аеродром, який використовує рф для ударів по Україні. Про це рух "АТЕШ" повідомив у Telegram, пише УНН.
Наші агенти виконали комплекс дій у Єйську. Насамперед ми провели розвідку аеродрому, який є одним зі стратегічно важливих об'єктів, оскільки використовується окупантами для атак територією України,
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Зазначається, що партизани дізналися точну кількість повітряних суден та розміщення складів із ракетним озброєнням. Всю інформацію вони передали Силам оборони України.
Також члени руху поширили містом відповідні листівки з посланням для льотчиків, які здійснюють польоти на цих суднах.
Нагадаємо
Українські партизани розвідали місцерозташування складів боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, якими користуються російські військовослужбовці, що базуються на воєнному аеродромі Новофедорівка.