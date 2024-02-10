Партизани "злили" координати складів боєприпасів, пального та техніки, якими користуються окупанти на кримському аеродромі "Новофедорівка"
Київ • УНН
Українські партизани розвідали місцерозташування складів боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів на військовому аеродромі "Новофедорівка" в тимчасово окупованому Криму.
Українські партизани розвідали місцерозташування складів боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, якими користуються російські військовослужбовці, що базуються на воєнному аеродромі Новофедорівка. Про це повідомляє рух "АТЕШ", пише УНН.
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Рух повідомляє, що його агенти провели розвідку складу з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами, які перебувають на службі воєнного аеродрому Новофедорівка.
Зазначається, що також координати складів: 45.097788, 33.576868; 45.085652, 33.577283
Також партизани повідомили, що територія добре охороняється, а по периметру розставлено безліч камер стеження.
Нагадаємо
Українські партизани розвідали місце розташування РЛС ворога "Противник-ГЕ", яка знаходиться на південному заході від Джанкойського аеродрому. Також агенти виявили ремонтну базу і місце стоянки військової техніки в населеному пункті Новостепове.
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