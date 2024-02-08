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Партизани з'ясували, де росіяни тримають кораблі, які обстрілюють Україну ракетами

Партизани з'ясували, де росіяни тримають кораблі, які обстрілюють Україну ракетами

Київ • УНН

 • 29426 перегляди

Українські партизани виявили місцеперебування російських військових кораблів, які беруть участь у масованих ракетних атаках на Україну.

Українські партизани з'ясували, де знаходяться військові кораблі рф, з яких окупанти обстрілюють Україну. Про це повідомляє підпільний рух "АТЕШ", передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що у Новоросійську зафіксували дислокацію малого ракетного корвета проєкту 22800 "Каракурт" та малого ракетного корабля проєкту 21631 "Буян-М". 

На Львівщині знайшли за 400 метрів від будинків уламки ракети, яка не здетонувала07.02.24, 11:23 • 51706 переглядiв

За нашими даними, саме з цих судів було запущено ракети "Калібр" для обстрілу українських міст 7 лютого 2024 року. Координати: 44.721779220175, 37.78196459936

- резюмували в "АТЕШ"

Доповнення

Партизани кажуть, що ці кораблі належать до 41-ї бригади ракетних катерів чф росії. Вони були перекинуті із Севастополя до Новоросійська після успішних ударів Сил оборони України. Однак вони продовжують залучатись до нападів на мирні міста.

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Нагадаємо

Вранці, 7 лютого, українські сили протиповітряної оборони знищили 44 повітряні цілі, в тому числі 29 ракет та 15 ударних БПЛА, які були запущені росією для задання ударів по об'єктах на території України.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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