Партизани з'ясували, де росіяни тримають кораблі, які обстрілюють Україну ракетами
Київ • УНН
Українські партизани виявили місцеперебування російських військових кораблів, які беруть участь у масованих ракетних атаках на Україну.
Українські партизани з'ясували, де знаходяться військові кораблі рф, з яких окупанти обстрілюють Україну. Про це повідомляє підпільний рух "АТЕШ", передає УНН.
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Зазначається, що у Новоросійську зафіксували дислокацію малого ракетного корвета проєкту 22800 "Каракурт" та малого ракетного корабля проєкту 21631 "Буян-М".
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За нашими даними, саме з цих судів було запущено ракети "Калібр" для обстрілу українських міст 7 лютого 2024 року. Координати: 44.721779220175, 37.78196459936
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Партизани кажуть, що ці кораблі належать до 41-ї бригади ракетних катерів чф росії. Вони були перекинуті із Севастополя до Новоросійська після успішних ударів Сил оборони України. Однак вони продовжують залучатись до нападів на мирні міста.
Нагадаємо
Вранці, 7 лютого, українські сили протиповітряної оборони знищили 44 повітряні цілі, в тому числі 29 ракет та 15 ударних БПЛА, які були запущені росією для задання ударів по об'єктах на території України.
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