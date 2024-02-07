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У небі над Україною знищено 44 повітряні цілі: 29 ракет та 15 ударних БПЛА - Залужний

У небі над Україною знищено 44 повітряні цілі: 29 ракет та 15 ударних БПЛА - Залужний

Київ • УНН

 • 28233 перегляди

Українські сили протиповітряної оборони знищили 44 повітряні цілі, в тому числі 29 ракет та 15 ударних БПЛА, які були запущені росією для нанесення ударів по об'єктах на території України.

Сили протиповітряної оборони знищили у небі над Україною 44 повітряні цілі із 64 випущених армією рф ударних БпЛА та ракет, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, пише УНН

За його словами, на початку доби 7 лютого 2024 року противник здійснив кілька ударів по території України, використовуючи різні засоби повітряного нападу – ударні БпЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети.

Загалом застосовано 64 засоби повітряного нападу:

- 20 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" (Чауда – Крим);

- 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС (пуски – Енгельс, Каспійське море);

- 4 крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 (район пусків Севастополь, Курськ);

- 3 крилаті ракети морського базування "Калібр" з носіїв у Чорному морі (район пусків – Новоросійськ);

- 3 балістичні ракети "Іскандер-М" (пуски із мису Тарханкут – Крим, Воронезької обл. – рф.);

-  5 зенітних керованих ракет С-300 (район пусків – Бєлгородська обл. –рф.).

У результаті бойової роботи вогневими засобами Повітряних Сил та Сил оборони знищено 44 повітряні цілі: 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 3 крилаті ракети "Калібр", 15 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131"

- написав Залужний.

За його словами, у відбитті повітряного нападу застосовувались зенітні ракетні війська та винищувальна авіація Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

Доповнення

У Повітряних силах підтвердили знищення 44 повітряних цілей із 64 випущених армією рф ракет та ударних БпЛА. 

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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