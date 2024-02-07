Кличко: через атаку рф на Київ постраждало 13 людей, серед них - вагітна жінка

Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки рф на Київ сьогодні зросла до 13, серед них є вагітна жінка, повідомив у середу мер столиці Віталій Кличко, пише УНН.

Загалом у столиці внаслідок ворожої атаки наразі 13 постраждали. 10 з них, в тому числі вагітну жінку, госпіталізували в Голосіївському районі. Троє людей постраждали в Дніпровському районі. Двох із них госпіталізували, одному медики надали допомогу на місці - написав Кличко у соцмережах.

У Голосіївському районі Києва під завалами ймовірно є загиблі — МВС