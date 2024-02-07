У Голосіївському районі Києва під завалами ймовірно є загиблі — МВС
Київ • УНН
Масований ракетний обстріл Києва пошкодив об'єкти у двох районах, а у 18-поверховому будинку, де зараз гасять пожежу, під завалами можуть бути загиблі.
Внаслідок масованої ракетної атаки на Київ 7 лютого постраждали об’єкти у Голосіївському та Дніпровському районах столиці. Зокрема фахівці ДСНС ліквідовують пожеж у 18-поверховому будинку, людей евакуйовано, але повідомляється, що під завалами ймовірно є загиблі.
Про це передає УНН із посиланням на канал Міністерства внутрішніх справ України.
Київ: постраждали близько десятка людей у Голосіївському та Дніпровському районах. Пошкоджені комунікації. На місцях працюють рятувальники та поліція.
Підтверджуються руйнування у Голосіївському районі Києва – наразі ліквідовують пожежу 18-поверховому будинку. Попереджають, що під завалами ймовірно є загиблі.
Також вказано, що підрозділи ДСНС евакуювали людей.
Серед іншого, підтверджується про пожежу будівлі СТО, загоряння автомобілів
Нагадаємо
Українська протиповітряна оборона збила близько двох десятків російських крилатих ракет над Києвом, внаслідок чого одна людина отримала поранення та було пошкоджено енергетичну інфраструктуру.
Дві високовольтні лінії електропередач у Києві були пошкоджені уламками ранкового ракетного обстрілу, внаслідок чого частина міста залишилася без електрики, але очікується, що електропостачання буде відновлено протягом трьох-чотирьох годин.