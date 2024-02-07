У Києві світло у будинки після атаки рф планують повернути протягом трьох-чотирьох годин - ДТЕК
Київ • УНН
Дві високовольтні лінії електропередач у Києві були пошкоджені уламками ранкового ракетного обстрілу, внаслідок чого частина міста залишилася без електрики, але очікується, що електропостачання буде відновлено протягом трьох-чотирьох годин.
У Києві через падіння уламків внаслідок ранкової ракетної атаки відомо про пошкодження двох високовольтних ліній, енергетики вже працюють над поверненням світла, протягом трьох-чотирьох годин заживлять будинки, повідомили у ДТЕК, пише УНН.
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"Через падіння уламків від ранкової ракетної атаки зафіксовані пошкодження 2 високовольтних ліній. Енергетики вже працюють над поверненням світла. Протягом трьох-чотирьох годин заживимо будинки за резервними джерелами живлення", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, до кінця дня планують відновити нормальну роботу електромереж.
Атака рф на Київ: частина міста без світла, у Дніпровський район прямують медики07.02.24, 08:07 • 43471 перегляд