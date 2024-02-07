В Киеве свет в дома после атаки рф планируют вернуть в течение трех-четырех часов - ДТЭК

Эксклюзив
Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
  •  122322 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

Эксклюзив
Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
  •  149072 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
  •  147866 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  180245 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Эксклюзив
Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  196808 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

Эксклюзив
В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  173172 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  169234 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  268703 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  355225 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  334255 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
dtekДТЭК
kievКиев
Loading...
Новости по теме

В Киеве свет в дома после атаки рф планируют вернуть в течение трех-четырех часов - ДТЭК

Две высоковольтные линии электропередач в Киеве были повреждены обломками утреннего ракетного обстрела, в результате чего часть города осталась без электричества, но ожидается, что электроснабжение будет восстановлено в течение трех-четырех часов.

Война •   •  27318 просмотра
В Киеве свет в дома после атаки рф планируют вернуть в течение трех-четырех часов - ДТЭК

Количество пострадавших из-за атаки рф на Киев увеличилось до девяти: среди них - беременная

Количество пострадавших от российской ракетной атаки на Киев возросло до девяти, из них шестеро госпитализированы из жилого дома, одна из них - беременная женщина.

Война •   •  25141 просмотра
Количество пострадавших из-за атаки рф на Киев увеличилось до девяти: среди них - беременная

Из-за ракетной атаки рф повреждены подземные электросети в одном из районов столицы: что известно

В результате российского ракетного обстрела Киева в Днепровском районе были повреждены подземные электросети.

Война •   •  26702 просмотра
Из-за ракетной атаки рф повреждены подземные электросети в одном из районов столицы: что известно

Преступление без наказания: скандальная экс-чиновница путешествует по миру вместо ответственности за "сбыт" одесского онкоцентра

Бывшая чиновница Одесской областной государственной администрации Наталья Одарий-Захарьева недавно посетила Германию в составе делегации во главе с министром здравоохранения Украины, несмотря на ее роль в передаче трех химиотерапевтических отделений Одесского областного онкологического диспансера в частные руки в 2022 году.

Здоровье •   •  23688 просмотра
Преступление без наказания: скандальная экс-чиновница путешествует по миру вместо ответственности за "сбыт" одесского онкоцентра

Харьков утром враг атаковал ракетами С-300, есть пострадавшая - ОВА

Сегодня утром российские войска атаковали Харьков ракетами С-300, ранив одну женщину.

Война •   •  25445 просмотра
Харьков утром враг атаковал ракетами С-300, есть пострадавшая - ОВА

россияне за сутки выпустили по Херсонщине 150 снарядов: есть погибший и трое раненых

За минувшие сутки россияне выпустили 150 снарядов по Херсонской области, в результате чего один человек погиб и трое получили ранения, целясь в жилые кварталы.

Война •   •  24522 просмотра
россияне за сутки выпустили по Херсонщине 150 снарядов: есть погибший и трое раненых

Атака рф на Киев: мэр сообщил о шестерых пострадавших

Шесть человек пострадали в Киеве после того, как российская атака повредила здания и линии электропередач в двух районах.

Война •   •  23843 просмотра
Атака рф на Киев: мэр сообщил о шестерых пострадавших

В Голосеевском районе столицы уже трое госпитализированных из-за атаки рф

Три человека были госпитализированы в Голосеевском районе Киева из-за российского обстрела, который вызвал пожар в доме.

Война •   •  23062 просмотра
В Голосеевском районе столицы уже трое госпитализированных из-за атаки рф

Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 391 тысячу

По оценкам украинских военных, с момента вторжения в Украину в феврале 2022 года российские военные понесли более 391 000 потерь личного состава и потеряли более 6300 танков.

Война •   •  20186 просмотра
Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 391 тысячу

Атака рф на Киев: одного пострадавшего госпитализировали - мэр

Человека госпитализировали в результате атаки со стороны россии.

Война •   •  19811 просмотра
Атака рф на Киев: одного пострадавшего госпитализировали - мэр