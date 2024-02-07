В Киеве свет в дома после атаки рф планируют вернуть в течение трех-четырех часов - ДТЭК

В Киеве из-за падения обломков в результате утренней ракетной атаки известно о повреждении двух высоковольтных линий, энергетики уже работают над возвращением света, в течение трех-четырех часов заживляют дома, сообщили в ДТЭК, пишет УНН.

Детали

"Из-за падения обломков от утренней ракетной атаки зафиксированы повреждения 2 высоковольтных линий. Энергетики уже работают над возвращением света. В течение трех-четырех часов заживем дома по резервным источникам питания", - говорится в сообщении.

Как указано, до конца дня планируют восстановить нормальную работу электросетей.

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