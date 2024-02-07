В Голосеевском районе Киева под завалами вероятно есть погибшие - МВД
Киев • УНН
Массированный ракетный обстрел Киева повредил объекты в двух районах, а в 18-этажном доме, где сейчас тушат пожар, под завалами могут быть погибшие.
В результате массированной ракетной атаки на Киев 7 февраля пострадали объекты в Голосеевском и Днепровском районах столицы. В частности специалисты ГСЧС ликвидируют пожар в 18-этажном доме, люди эвакуированы, но сообщается, что под завалами вероятно есть погибшие.
Об этом передает УНН со ссылкой на канал Министерства внутренних дел Украины.
Киев: пострадали около десятка человек в Голосеевском и Днепровском районах. Повреждены коммуникации. На местах работают спасатели и полиция,
Подтверждаются разрушения в Голосеевском районе Киева - сейчас ликвидируют пожар в 18-этажном доме. Предупреждают, что под завалами вероятно есть погибшие.
Также указано, что подразделения ГСЧС эвакуировали людей.
Среди прочего, подтверждается о пожаре здания СТО, возгорании автомобилей
Напомним
Украинская противовоздушная оборона сбила около двух десятков российских крылатых ракет над Киевом, в результате чего один человек получил ранения и была повреждена энергетическая инфраструктура.
Две высоковольтные линии электропередач в Киеве были повреждены обломками утреннего ракетного обстрела, в результате чего часть города осталась без электричества, но ожидается, что электроснабжение будет восстановлено в течение трех-четырех часов.
В Голосеевском районе Киева под завалами вероятно есть погибшие - МВД
Массированный ракетный обстрел Киева повредил объекты в двух районах, а в 18-этажном доме, где сейчас тушат пожар, под завалами могут быть погибшие.
Атака рф на Киевщину: известно о двух пострадавших, попаданий не зафиксировано - КОВА
Российские ракеты атаковали Киевскую область, обломки упали на 8 населенных пунктов, два человека получили легкие ранения, но прямых попаданий в жилые дома или объекты критической инфраструктуры не было.
Харьков обстреляли пятью ракетами С-300, есть трое пострадавших - прокуратура
Трое сотрудников пострадавших предприятий Харькова получили ранения, когда пять ракет С-300, выпущенных россией утром, ударили по городу.
Из-за атаки рф Верховный представитель ЕС Боррель встретил утро в Киеве в укрытии
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел утро в убежище в Киеве во время своего визита из-за ракетного обстрела украинской столицы.
Украина нуждается в нашей помощи по безопасности: посол США Бринк о ракетной атаке рф
Посол США в Киеве высказалась в поддержку предоставления большей помощи Украине в сфере безопасности после того, как россия осуществила очередную ракетную атаку.
Атака рф оставила без света жителей в Киеве, Харькове и Николаеве, в столице обесточила 19,4 тыс. домов - Минэнерго
Утром российские атаки оставили без света почти 20 тысяч домов в Киеве, тысячу - в Харькове и более 220 - в Николаеве из-за повреждений от обстрелов.
Атака рф на Львовскую область: в ОВА сообщили о попадании в промышленный объект в Дрогобыче, одна ракета сбита
В промышленный объект в Дрогобыче (Украина) попала ракета, частично разрушив здание и вызвав пожар на площади 300 кв. м., а еще одна ракета была сбита в Стрыйском районе, жертв не было.
Атака рф на Николаев: в ГСЧС показали последствия
Мужчина умер в Николаеве после ранений, полученных в результате российских обстрелов, которые повредили около 20 жилых домов, а также газовые и водопроводные сети в городе.
Украинская ПВО сбила примерно два десятка ракет над Киевом - КМВА
Украинская противовоздушная оборона сбила около двух десятков российских крылатых ракет над Киевом, в результате чего один человек получил ранения и была повреждена энергетическая инфраструктура.
В Киеве свет в дома после атаки рф планируют вернуть в течение трех-четырех часов - ДТЭК
Две высоковольтные линии электропередач в Киеве были повреждены обломками утреннего ракетного обстрела, в результате чего часть города осталась без электричества, но ожидается, что электроснабжение будет восстановлено в течение трех-четырех часов.