В Голосеевском районе Киева под завалами вероятно есть погибшие - МВД

В результате массированной ракетной атаки на Киев 7 февраля пострадали объекты в Голосеевском и Днепровском районах столицы. В частности специалисты ГСЧС ликвидируют пожар в 18-этажном доме, люди эвакуированы, но сообщается, что под завалами вероятно есть погибшие.

Об этом передает УНН со ссылкой на канал Министерства внутренних дел Украины.

Киев: пострадали около десятка человек в Голосеевском и Днепровском районах. Повреждены коммуникации. На местах работают спасатели и полиция, - говорится в сообщении.

Подтверждаются разрушения в Голосеевском районе Киева - сейчас ликвидируют пожар в 18-этажном доме. Предупреждают, что под завалами вероятно есть погибшие.

Также указано, что подразделения ГСЧС эвакуировали людей.

Среди прочего, подтверждается о пожаре здания СТО, возгорании автомобилей

Напомним

Украинская противовоздушная оборона сбила около двух десятков российских крылатых ракет над Киевом, в результате чего один человек получил ранения и была повреждена энергетическая инфраструктура.

Две высоковольтные линии электропередач в Киеве были повреждены обломками утреннего ракетного обстрела, в результате чего часть города осталась без электричества, но ожидается, что электроснабжение будет восстановлено в течение трех-четырех часов.