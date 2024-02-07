Кличко: из-за атаки рф на Киев пострадало 13 человек, среди них - беременная женщина
Киев • УНН
По словам мэра Киева, количество пострадавших в результате российского ракетного удара по Киеву возросло до 13 человек, среди которых есть беременная женщина.
Количество пострадавших в результате ракетной атаки рф на Киев сегодня возросло до 13, среди них есть беременная женщина, сообщил в среду мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.
Всего в столице в результате вражеской атаки на данный момент 13 пострадавших. 10 из них, в том числе беременную женщину, госпитализировали в Голосеевском районе. Три человека пострадали в Днепровском районе. Двух из них госпитализировали, одному медики оказали помощь на месте
В Голосеевском районе Киева под завалами вероятно есть погибшие - МВД07.02.24, 09:47 • 33212 просмотров