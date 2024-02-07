В небе над Украиной уничтожено 44 воздушные цели: 29 ракет и 15 ударных БПЛА - Залужный
Киев • УНН
Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 44 воздушные цели, в том числе 29 ракет и 15 ударных БПЛА, которые были запущены Россией для нанесения ударов по объектам на территории Украины.
Силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Украиной 44 воздушные цели из 64 выпущенных армией рф ударных БпЛА и ракет, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, пишет УНН.
По его словам, в начале суток 7 февраля 2024 года противник совершил несколько ударов по территории Украины, используя различные средства воздушного нападения - ударные БПЛА, крылатые, баллистические и зенитные управляемые ракеты.
В целом применены 64 средства воздушного нападения:
- 20 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" (Чауда - Крым);
- 29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 с 10-ти самолетов стратегической авиации Ту-95МС (пуски - Энгельс, Каспийское море);
- 4 крылатые ракеты Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3 (район пусков Севастополь, Курск);
- 3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" с носителей в Черном море (район пусков - Новороссийск);
- 3 баллистические ракеты "Искандер-М" (пуски с мыса Тарханкут - Крым, Воронежской обл. - рф.);
- 5 зенитных управляемых ракет С-300 (район пусков - Белгородская обл.-рф.).
В результате боевой работы огневыми средствами Воздушных Сил и Сил обороны уничтожено 44 воздушные цели: 26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 3 крылатые ракеты "Калибр", 15 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131"
По его словам, в отражении воздушного нападения применялись зенитные ракетные войска и истребительная авиация Воздушных Сил, подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы.
Дополнение
В Воздушных силах подтвердили уничтожение 44 воздушных целей из 64 выпущенных армией рф ракет и ударных БпЛА.
Кличко: из-за атаки рф на Киев пострадало 13 человек, среди них - беременная женщина07.02.2024, 10:08 • 29286 просмотров