рф, ймовріно, використала гіперзвуковий "Циркон" для удару по Києву - Defense Express

Під час ракетної атаки 7 лютого рф, ймовірно, спробувала для ураження цілей у Києві використати свою "гіперзвукову" ракету ЗМ22 "Циркон". Як пише Defense Express, на це вказують фото, які з'явились у мережі з дописами, про її збиття, передає УНН.

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За даними Defense Express, зокрема на одному з уламків присутнє маркування "3М22", що відповідає саме цій ракеті.

"Враховуючи те, що ці уламки "прив'язані" до місця падіння ракети у Дніпровському районі й навряд ЛЕП була ціллю "Циркону", то її все ж таки підбили. Водночас у зведенні Командування Повітряних сил серед перехоплених ракет значаться лише крилаті ракети типу Х-555/101 та "Калібр", - йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах офіційно, у межах інформування про загрози, о 07:46 повідомляли про наближення швидкісної ракети на Київ.

Defense Express поспілкувався з власними джерелами для уточнення. Й за отриманою інформацією, фрагментація ракети достатньо сильна й це значно ускладнює її ідентифікацію. На це накладається обмаль інформації щодо ЗМ22 "Циркон", яка не демонструвалась публічно.

Як відзначає Defense Express, статус цієї ракети у рф невизначений й вона, то оголошується прийнятою на озброєння, в потім виявляється, що відповідного наказу немає.

Але, як стало відомо, Defense Express, уламки які були знайдені сьогодні відповідають уламкам ще однієї неідентифікованої ракети, яку ворог використав на початку року й відносно якої також було зроблено припущення, що це був "Циркон". Тому цілком можливо, що сьогодні ворог використав цю ракету не вперше.

Відносно ЗМ22 "Циркон", то Defense Express нагадує, що у рф її називають "гіперзвуковою", хоча, скоріш за все, вона, як й Х-47 "Кинжал" є твердопаливною ракетою, тобто просто розганяється до значної швидкості, нібито до 9 Махів. Дальність її пуску частіше фігурує у межах 600 км, хоча часом декларується й 1000 км.

Відзначимо, що наразі дані про те, що рф атакувала Київ саме ракетою "Циркон" офіційно не підтверджена.

Додамо

На об'єктах у столиці України, які постраждали внаслідок ранкового ракетного удару рф, сьогодні працювали фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. За словами директора КНДІСЕ Олександра Рувіна були вилучені окремі уламки, які мають маркування та особливі характеристики.

"Проводиться огляд руйнувань, фіксація всіх обставин та збір частин і уламків російських ракет для їх подальшої ідентифікації й аналізу. Окремі знайдені об’єкти досліджень за фактом цієї нічної атаки мають маркування та особливі характеристики. Це допоможе оперативно дослідити й надати правоохоронним органам всю можливу інформацію", - розповів Рувін.