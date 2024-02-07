Знайдені уламки з маркуванням та особливими характеристиками: Рувін про роботу експертів КНДІСЕ на місцях ранкових влучань у Києві

Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз вже розпочали роботу на об’єктах у столиці України, які постраждали внаслідок ранкового ракетного удару рф. Вже знайдені рештки, які дадуть змогу ідентифікувати зброю, якою наносився удар. Про це у своєму tg-каналі повідомив директор КНДІСЕ Олександр Рувін, пише УНН.

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Проводиться огляд руйнувань, фіксація всіх обставин та збір частин і уламків російських ракет для їх подальшої ідентифікації й аналізу. Окремі знайдені об’єкти досліджень за фактом цієї нічної атаки мають маркування та особливі характеристики. Це допоможе оперативно дослідити й надати правоохоронним органам всю можливу інформацію - значив Рувін.

Від імені колективу КНДІСЕ висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

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Кількість жертв внаслідок ворожої ракетної атаки на Київ зросла до чотирьох.

Результати досліджень по нещодавніх масованих ударах рф теж мають стати доказовою базою для Міжнародного кримінального суду - Рувін