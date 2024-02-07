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Ворожий удар по Києву: з-під завалів деблокували четверту жертву

Ворожий удар по Києву: з-під завалів деблокували четверту жертву

Київ • УНН

 • 102863 перегляди

Ще одну загиблу було деблоковано з-під завалів. Загалом внаслідок російської атаки на Київ кількість жертв збільшилась до чотирьох.

До чотирьох зросла кількість жертв ранкової атаки армії рф на столицю - з-під завалів багатоповерхівки в Голосіївському районі деблокували ще одну загиблу, повідомив голова МВС Ігор Клименко, пише УНН

З-під завалів деблоковано тіло 4-ої загиблої особи в багатоповерхівці в Голосіївському районі Києва

- вказав Клименко.

За його словами, внаслідок ворожої атаки 19 людей отримали травми. 

Евакуйовано 60 мешканців будинку. 

Постраждалим надають допомогу медики та психологи ДСНС, зауважив голова МВС.

Атака рф на Київ: кількість постраждалих збільшилася до 21 - КМВА07.02.24, 11:34 • 62875 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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