Ворожий удар по Києву: з-під завалів деблокували четверту жертву
Київ • УНН
Ще одну загиблу було деблоковано з-під завалів. Загалом внаслідок російської атаки на Київ кількість жертв збільшилась до чотирьох.
До чотирьох зросла кількість жертв ранкової атаки армії рф на столицю - з-під завалів багатоповерхівки в Голосіївському районі деблокували ще одну загиблу, повідомив голова МВС Ігор Клименко, пише УНН.
З-під завалів деблоковано тіло 4-ої загиблої особи в багатоповерхівці в Голосіївському районі Києва
За його словами, внаслідок ворожої атаки 19 людей отримали травми.
Евакуйовано 60 мешканців будинку.
Постраждалим надають допомогу медики та психологи ДСНС, зауважив голова МВС.
Атака рф на Київ: кількість постраждалих збільшилася до 21 - КМВА07.02.24, 11:34 • 62875 переглядiв