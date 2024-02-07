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Вражеский удар по Киеву: из-под завалов деблокировали четвертую жертву

Вражеский удар по Киеву: из-под завалов деблокировали четвертую жертву

Киев  •  УНН

07 февраль 2024, 09:42  •  74788 просмотра

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Еще одна погибшая была деблокирована из-под завалов. В целом в результате российской атаки на Киев количество жертв увеличилось до четырех.

До четырех возросло количество жертв утренней атаки армии рф на столицу - из-под завалов многоэтажки в Голосеевском районе деблокировали еще одну погибшую, сообщил глава МВД Игорь Клименко, пишет УНН

Из-под завалов деблокировано тело 4-го погибшего в многоэтажке в Голосеевском районе Киева

- указал Клименко.

По его словам, в результате вражеской атаки 19 человек получили травмы. 

Эвакуированы 60 жителей дома. 

Пострадавшим оказывают помощь медики и психологи ГСЧС, отметил глава МВД.

Атака рф на Киев: количество пострадавших увеличилось до 21 - КГВА07 февраль 2024, 09:34 • 56237 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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