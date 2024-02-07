Вражеский удар по Киеву: из-под завалов деблокировали четвертую жертву

Во время утреннего удара по Украине российские крылатые ракеты маневрировали вблизи польской границы - ВС ВСУ

Российские крылатые ракеты, выпущенные во время утренней атаки, маневрировали в нескольких десятках километров от границы с Польшей, указали в ВС ВСУ.