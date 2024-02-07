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Атака рф на Киев: количество пострадавших увеличилось до 21 - КГВА

Атака рф на Киев: количество пострадавших увеличилось до 21 - КГВА

Киев  •  УНН

07 февраль 2024, 09:34  •  56082 просмотра

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Три человека погибли и 21 получил ранения в результате ракетного удара россии по Киеву.

По состоянию на 11:20 среды уже известно о 21 человеке, пострадавшем в результате ракетной атаки армии рф на Киев, сообщает КГВА, пишет УНН

По обновленным данным, в результате ракетного удара в Киеве 3 погибших. Еще 21 человек травмирован

- говорится в сообщении КГВА.

В Киевской городской прокуратуре уточнили, что двое из трех погибших в Киеве - это жители Голосеевского района. 

"В Голосеевском районе столицы обнаружены тела двух погибших - 73 летней женщины и 33 летнего мужчины", - говорится в сообщении прокуратуры. 

Ранее УНН сообщал, что 52 человека эвакуировали и еще 8 спасли из горящей многоэтажки в Голосеевском районе. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаКиев
kievskaya-gorodskaya-gosudarstvennaya-administratsiyaКиевская городская государственная администрация
kievКиев
Атака рф на Київ: кількість постраждалих збільшилася до 21 - КМВА
Russian attack on Kyiv: number of casualties increased to 21 - KIEV
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