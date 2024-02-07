Атака рф на Киев: количество пострадавших увеличилось до 21 - КГВА

По состоянию на 11:20 среды уже известно о 21 человеке, пострадавшем в результате ракетной атаки армии рф на Киев, сообщает КГВА, пишет УНН.

По обновленным данным, в результате ракетного удара в Киеве 3 погибших. Еще 21 человек травмирован - говорится в сообщении КГВА.

В Киевской городской прокуратуре уточнили, что двое из трех погибших в Киеве - это жители Голосеевского района.

"В Голосеевском районе столицы обнаружены тела двух погибших - 73 летней женщины и 33 летнего мужчины", - говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее УНН сообщал, что 52 человека эвакуировали и еще 8 спасли из горящей многоэтажки в Голосеевском районе.