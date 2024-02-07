Від ракетного удару в Києві постраждало 14 людей, з багатоповерхівки у Голосіївському районі вісьмох врятували - КМВА
Київ • УНН
Внаслідок російського ракетного удару по Києву 14 людей отримали поранення, вісьмох було врятовано з палаючої багатоповерхівки.
Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки рф на Київ продовжує зростати, наразі відомо про 14 людей. З палаючої багатоповерхівки в Голосіївському районі евакуювали 52 людини, повідомляє КМВА, пише УНН.
В Голосіївському районі, з багатоповерхового житлового будинку, де сталася пожежа евакуйовано 52 людини, 8 — врятовано. 12 людей отримали травми.
Як вказали в КМВА, на місці продовжують працювати загони ДСНС.
Також повідомляється, що внаслідок пожежі на станції СТО згоріло або пошкоджено близько 40 авто. Пожежу ліквідовано, на місці продовжує працювати ДСНС.
"Загалом в столиці від ракетного удару в Києві постраждало 14 осіб", - заявили в КМВА.
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