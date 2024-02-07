Через атаку рф у Миколаєві є жертва, у Києві - двоє загиблих: Зеленський показав наслідки
Київ • УНН
Російські атаки на 6 областей України призвели до загибелі однієї людини в Миколаєві, двох загиблих і понад 10 поранених у Києві та двох поранених у Харківській області.
Російські війська сьогодні атакували 6 регіонів України, у Миколаєві є жертва, у Києві - двоє загиблих. Про наслідки чергової масованої атаки ворога повідомив Президент України Володимир Зеленський і показав фото, пише УНН.
"Чергова масована атака проти нашої держави. Шість регіонів були під ударом ворога", - зазначив Президент у соцмережах.
З його слів, усі служби зараз працюють, щоб подолати наслідки цього терору.
У Миколаєві десятки житлових будинків зруйновані, загинула одна людина. У Києві постраждали більше десяти людей, станом на зараз відомо про двох загиблих. Під завалами можуть бути люди
Як зазначив Глава держави, у столиці пошкоджені деякі комунікації, зокрема високовольтні кабелі. Триває робота, щоб якнайшвидше все відновити.
"Двоє людей постраждало на Харківщині, врятовано одну людину. У Львівській області рятувальники працюють на місці", - вказав він.
Президент висловив співчуття всім, хто втратив рідних та близьких.
"Обов'язково відповімо росії - терористи завжди відчуватимуть наслідки своїх дій", - підкреслив Глава держави.
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