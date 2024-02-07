Из-за атаки рф в Николаеве есть жертва, в Киеве - двое погибших: Зеленский показал последствия

Российские войска сегодня атаковали 6 регионов Украины, в Николаеве есть жертва, в Киеве - двое погибших. О последствиях очередной массированной атаки врага сообщил Президент Украины Владимир Зеленский и показал фото, пишет УНН.

"Очередная массированная атака против нашего государства. Шесть регионов были под ударом врага", - отметил Президент в соцсетях.

По его словам, все службы сейчас работают, чтобы преодолеть последствия этого террора.

В Николаеве десятки жилых домов разрушены, погиб один человек. В Киеве пострадали более десяти человек, по состоянию на сейчас известно о двух погибших. Под завалами могут быть люди - сообщил Зеленский.

Как отметил Глава государства, в столице повреждены некоторые коммуникации, в частности высоковольтные кабели. Продолжается работа, чтобы как можно быстрее все восстановить.

"Два человека пострадали в Харьковской области, спасен один человек. Во Львовской области спасатели работают на месте", - указал он.

Президент выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких.

"Обязательно ответим россии - террористы всегда будут чувствовать последствия своих действий", - подчеркнул Глава государства.

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