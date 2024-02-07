От ракетного удара в Киеве пострадало 14 человек, из многоэтажки Голосеевском районе восьмерых спасли - КГВА

Количество пострадавших в результате ракетной атаки рф на Киев продолжает расти, пока известно о 14 людях. Из горящей многоэтажки в Голосеевском районе эвакуировали 52 человека, сообщает КГВА, пишет УНН.

В Голосеевском районе, из многоэтажного жилого дома, где произошел пожар эвакуированы 52 человека, 8 - спасены. 12 человек получили травмы. - говорится в сообщении КГВА.

Как указали в КГВА, на месте продолжают работать отряды ГСЧС.

Также сообщается, что в результате пожара на станции СТО сгорело или повреждено около 40 авто. Пожар ликвидирован, на месте продолжает работать ГСЧС.

"Всего в столице от ракетного удара в Киеве пострадало 14 человек", - заявили в КГВА.

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