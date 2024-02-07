От ракетного удара в Киеве пострадало 14 человек, из многоэтажки Голосеевском районе восьмерых спасли - КГВА

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  190565 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  222334 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Эксклюзив
Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  234854 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

Эксклюзив
В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  197106 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  183652 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  280764 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  356507 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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От ракетного удара в Киеве пострадало 14 человек, из многоэтажки Голосеевском районе восьмерых спасли - КГВА

В результате российского ракетного удара по Киеву 14 человек получили ранения, восемь были спасены из горящей многоэтажки.

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От ракетного удара в Киеве пострадало 14 человек, из многоэтажки Голосеевском районе восьмерых спасли - КГВА

В Черкасской области ночью сбили три "шахеды", еще один попал в заброшенную постройку

Три российских ударных беспилотника "Shahed" были сбиты ночью над Черкасской областью Украины, а еще один попал в заброшенное здание.

Война •   •  61232 просмотра
В Черкасской области ночью сбили три "шахеды", еще один попал в заброшенную постройку

Из-за атаки рф в Николаеве есть жертва, в Киеве - двое погибших: Зеленский показал последствия

Российские атаки на 6 областей Украины привели к гибели одного человека в Николаеве, двух погибших и более 10 раненых в Киеве и двух раненых в Харьковской области.

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Из-за атаки рф в Николаеве есть жертва, в Киеве - двое погибших: Зеленский показал последствия

Из-за вражеской атаки в Киеве введены временные изменения в движении общественного транспорта

В связи с ракетным ударом россии по Киеву, в столице временно изменено движение общественного транспорта: некоторые трамваи, троллейбусы и автобусы задерживаются или меняются маршруты.

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Из-за вражеской атаки в Киеве введены временные изменения в движении общественного транспорта

Атака рф на Львовщину: пожар на промышленном объекте потушили, люди не пострадали - ОВА

Промышленный объект в Дрогобыче подвергся российскому удару, но возникший пожар удалось потушить, никто не пострадал.

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Атака рф на Львовщину: пожар на промышленном объекте потушили, люди не пострадали - ОВА

Атака рф на Николаев: на участке подземного газопровода произошел пожар

Пожар на подземном газопроводе и в техническом здании в Николаеве возник из-за атаки россии с использованием БПЛА "Shahed-136/131" и ракет воздушного базирования.

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Атака рф на Николаев: на участке подземного газопровода произошел пожар

российские войска обстреляли восемь громад Донетчины: есть раненые

Двое жителей Донецкой области получили ранения в результате российских обстрелов восьми общин.

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российские войска обстреляли восемь громад Донетчины: есть раненые

Один человек погиб, десятки пострадавших, разрушения сооружений и коммуникаций: МВД сообщает о последствиях российской атаки

В результате массированной воздушной атаки россии 7 февраля один человек погиб и десятки получили ранения в 6 областях Украины, повреждены здания, газовые сети и коммуникации.

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Один человек погиб, десятки пострадавших, разрушения сооружений и коммуникаций: МВД сообщает о последствиях российской атаки

Кличко: из-за атаки рф на Киев пострадало 13 человек, среди них - беременная женщина

По словам мэра Киева, количество пострадавших в результате российского ракетного удара по Киеву возросло до 13 человек, среди которых есть беременная женщина.

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Кличко: из-за атаки рф на Киев пострадало 13 человек, среди них - беременная женщина

В небе над Украиной уничтожено 44 воздушные цели: 29 ракет и 15 ударных БПЛА - Залужный

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 44 воздушные цели, в том числе 29 ракет и 15 ударных БПЛА, которые были запущены Россией для нанесения ударов по объектам на территории Украины.

Война •   •  22965 просмотра
В небе над Украиной уничтожено 44 воздушные цели: 29 ракет и 15 ударных БПЛА - Залужный