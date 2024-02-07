Атака рф на Київ: кількість постраждалих збільшилася до 21 - КМВА
Київ • УНН
Три людини загинули і 21 отримала поранення в результаті ракетного удару росії по Києву.
Станом на 11: 20 середи вже відомо про 21 людину, яка постраждала внаслідок ракетної атаки армії рф на Київ, повідомляє КМВА, пише УНН.
За оновленими даними, внаслідок ракетного удару в Києві 3 загиблих. Ще 21 людина травмована
У Київській міській прокуратурі уточнили, що двоє з трьох загиблих у Києві — це жителі Голосіївського району.
"В Голосіївському районі столиці виявлено тіла двох загиблих – 73 річної жінки та 33 річного чоловіка", - йдеться у повідомленні прокуратури.
Раніше УНН повідомляв, що 52 людини евакуювали та ще 8 врятували з палаючої багатоповерхівки в Голосіївському районі.