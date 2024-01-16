Результати досліджень по нещодавніх масованих ударах рф теж мають стати доказовою базою для Міжнародного кримінального суду - Рувін

Після завершення усіх досліджень наслідків нещодавніх масованих ракетних ударів ворога по Україні їх результати теж мають стати доказовою базою для Міжнародного кримінального суду, щоб притягнути росію до відповідальності за скоєні злочини. Про це повідомив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін в коментарі УНН.

За його словами, експерти КНІДСЕ роблять все можливе, щоб доказова база проти росії була надійною.

"Усі знають, що росія – країна-терористка, вона атакує наші цивільні та об’єкти критичної інфраструктури, убиває мирних людей. Водночас для того, щоб ці дії зрештою не залишилися безкарними, потрібна надійна доказова база. Українські експерти роблять усе можливе, щоб надати правоохоронним органам максимально повну інформацію за кожним конкретним випадком, на жаль, їх багато. Це і влучання в житлові будинки, атаки по об’єктах енергетики, портова інфраструктура України та інші випадки. Наша співпраця з експертами та прокурорами Міжнародного кримінального суду дозволяє останнім на власні очі побачити наслідки дій агресора і зробити власні неупереджені висновки.

Ми відчуваємо підтримку іноземних партнерів у прагненні притягнути до відповідальності країну-агресорку росію відповідно до національного та міжнародного законодавства. Звичайно, нам завжди хочеться, щоб ця підтримка була ще більш активною та відчутнішою. Однак, ми єдині у тому, що злочинці мають понести відповідальність за війну проти України та інші серйозніші злочини проти українських людей, а також за величезну шкоду, завдану війною", - зазначив Рувін.

Нагадав, що з самого початку війни інститут став центром, у якому тісно співпрацюють українські та міжнародні експерти.

"З початку війни КНДІСЕ став своєрідним центром, де працюють українські та іноземні експерти і координується робота для максимально ефективного експертного забезпечення у контексті розслідувань злочинів росії, вчинених проти України.

Ми тісно співпрацюємо з Міжнародним кримінальним судом, польовий офіс якого в Україні є найбільшим його представництвом за межами Гааги. Крім того, наші експерти постійно на зв’язку з іноземними партнерами та обмінюються досвідом в межах членства в Європейській мережі судово-експертних установ (European Network of Forensic Science Institutes).

У 2017 році КНДІСЕ став першою експертною установою системи Міністерства юстиції України, яка отримала повноправне членство в ENFSI. Це дало можливість висновкам експертів КНДІСЕ без обмежень прийматися європейськими колегами, що особливо важливо зараз в умовах війни", - додав директор КНДІСЕ.

У 2023 році фахівці КНДІСЕ провели 30 тисяч експертиз за фактами російської агресії проти України, які стануть доказами для Міжнародного кримінального суду – Олександр Рувін