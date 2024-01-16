Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин

После завершения всех исследований последствий недавних массированных ракетных ударов врага по Украине их результаты тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда, чтобы привлечь россию к ответственности за совершенные преступления. Об этом сообщил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в комментарии УНН.

По его словам, эксперты КНИДСЕ делают все возможное, чтобы доказательная база против россии была надежной.

"Все знают, что россия - страна-террорист, она атакует наши гражданские и объекты критической инфраструктуры, убивает мирных людей. В то же время для того, чтобы эти действия в конце концов не остались безнаказанными, нужна надежная доказательная база. Украинские эксперты делают все возможное, чтобы предоставить правоохранительным органам максимально полную информацию по каждому конкретному случаю, к сожалению, их много. Это и попадания в жилые дома, атаки по объектам энергетики, портовая инфраструктура Украины и другие случаи. Наше сотрудничество с экспертами и прокурорами Международного уголовного суда позволяет последним воочию увидеть последствия действий агрессора и сделать собственные беспристрастные выводы.

Мы чувствуем поддержку иностранных партнеров в стремлении привлечь к ответственности страну-агрессора россию в соответствии с национальным и международным законодательством. Конечно, нам всегда хочется, чтобы эта поддержка была еще более активной и ощутимой. Однако, мы едины в том, что преступники должны понести ответственность за войну против Украины и другие серьезные преступления против украинских людей, а также за огромный ущерб, нанесенный войной", - отметил Рувин.

Напомнил, что с самого начала войны институт стал центром, в котором тесно сотрудничают украинские и международные эксперты.

"С начала войны КНИИСЭ стал своеобразным центром, где работают украинские и иностранные эксперты и координируется работа для максимально эффективного экспертного обеспечения в контексте расследований преступлений россии, совершенных против Украины.

Мы тесно сотрудничаем с Международным уголовным судом, полевой офис которого в Украине является крупнейшим его представительством за пределами Гааги. Кроме того, наши эксперты постоянно на связи с иностранными партнерами и обмениваются опытом в рамках членства в Европейской сети судебно-экспертных учреждений (European Network of Forensic Science Institutes).

В 2017 году КНИИСЭ стал первым экспертным учреждением системы Министерства юстиции Украины, которое получило полноправное членство в ENFSI. Это дало возможность выводам экспертов КНИИСЭ без ограничений приниматься европейскими коллегами, что особенно важно сейчас в условиях войны", - добавил директор КНИИСЭ.

В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин