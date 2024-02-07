Найденные обломки с маркировкой и особыми характеристиками: Рувин о работе экспертов КНИИСЭ на местах утренних попаданий в Киеве

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз уже начали работу на объектах в столице Украины, пострадавших в результате утреннего ракетного удара рф. Уже найдены остатки, которые позволят идентифицировать оружие, которым наносился удар. Об этом в своем tg-канале сообщил директор КНИИСЭ Александр Рувин, пишет УНН.

Детали

Проводится осмотр разрушений, фиксация всех обстоятельств и сбор частей и обломков российских ракет для их дальнейшей идентификации и анализа. Отдельные найденные объекты исследований по факту этой ночной атаки имеют маркировку и особые характеристики. Это поможет оперативно исследовать и предоставить правоохранительным органам всю возможную информацию - значил Рувин.

От имени коллектива КНИИСЭ выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

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Количество жертв в результате вражеской ракетной атаки на Киев возросло до четырех.

Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин